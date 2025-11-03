Ситуація надкритична, росіяни є по всьому Покровську: військові - про ситуацію в місті

Що відомо:
- Ситуація у Покровську надкритична
- Українським силам важко знищувати ворожі ДРГ
- Росіяни є практично у кожному кварталі міста
Російські окупанти намагаються тиснути у Покровську, щоб закріпитися та захопити все місто. Групи росіян є практично у всіх кварталах та районах міста. Про це в ефірі Київ24 заявив військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади з позивним "Гусь".
Нині все місто перебуває у "сірій зоні". Найбільше зусиль окупанти прикладають в південних районах міста. Ситуація у Покровську нестійка, а позиції часто переходять з рук в руки.
"Дійсно, фіксується ворог практично у всіх кварталах і районах міста, групами у кілька бійців", - зазначив він.
РФ хоче оточити місто з двох сторін, щоб "закрити цей мішок".
"Дуже сильно тиснуть із Заходу в напрямку на Гришине, щоб з одного боку підійти з південного заходу, а з іншого боку, з північного сходу, там де бої за Родинське відбуваються, Червоний Лиман, такі активні зони боїв. І вони дуже хочуть з двох напрямків зійтися і захлопнути цей мішок. Але від виконання цього наміру вони дуже далекі поки що", - додав боєць.
Командир ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади В'ячеслав "Лютий" розповів Еспресо про те, що російські окупанти хаотично розміщуються у місті. Вони намагаються маскуватися та не вступати в стрілецький бій, щоб просунутись глибше. Тому українським захисникам складно знищувати ворожі ДРГ. "Лютий" не вважає, що ситуація в місті контрольована, він вважає її "надкритичною".
"Як на мене, у Покровську ситуація надкритична, не можу сказати, що контрольована. Звичайно, є наміри у нашого командування відновити положення та сталу лінію, але, на жаль, купа ДРГ просочується і завдає хаосу в наші порядки, логістику. Дуже багато підрозділів зайшло працювати, їх потрібно ефективно знищувати та вчасно реагувати", - сказав військовий.
Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" наголошував на тому, що росіяни, на жаль, мають успіх та просування в напрямку Покровська.
"Обстановка на Дніпропетровщині доволі складна і напружена, противник має успіх та просування останніми днями в напрямку Покровського. Ситуація заслуговує уваги на рівні з Покровськом та Мирноградом", - зазначив він.
Бої за Покровськ - думка експерта
Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що російські війська можуть посилити активність на фронті, намагаючись досягти значних результатів. За його словами, Москва може витримувати паузу до грудня, а під час різдвяних свят зробити спробу прориву.
"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", – зазначає Ступак.
Ситуація навколо Покровська - останні новини
Раніше Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, розповів головком ЗСУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Покровська українські військові перейшли до активних дій. За інформацією військової розвідки України, в районі Покровська робляться кроки з метою відновлення ключових логістичних маршрутів.
Як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".
Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.
До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
