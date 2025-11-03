Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія в небезпеці: українські дрони змінили географію війни - Euronews

Віталій Кірсанов
3 листопада 2025, 11:44оновлено 3 листопада, 12:36
2579
Атаки змушують Росію розосереджувати поставки, перекидати резерви і посилювати ППО далеко від фронту.
Деякі моделі дронів долають до 1 000 км
Деякі моделі дронів долають до 1 000 км / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, скріншот

Коротко:

  • Деякі моделі дронів долають до 1 000 км
  • РФ втратила до 20% поставок бензину внаслідок ударів безпілотників
  • Менше 30% дронів доходять до цілі

Українські безпілотники б'ють по нафтових об'єктах Росії і змінюють географію конфлікту, пише Euronews.

Побудовані в підпільних майстернях українські далекобійні безпілотники завдали серії ударів по російських нафтопереробних заводах, паливних складах і військових логістичних центрах - послаблюючи енергетичну інфраструктуру і змушуючи Москву вводити обмеження на постачання палива.

відео дня

У секретних місцях на заході України, під покровом темряви, формуються колони ударних дронів, які стартують з імпровізованих злітно-посадкових смуг і прямують углиб російської території. За словами учасників операцій, тепер деякі моделі долають до 1 000 км, що значно розширює радіус ураження порівняно з попередніми етапами кампанії.

"Дрони розвиваються", - каже командир, відомий під позивним "Фідель", - "Замість того, щоб літати на 500 кілометрів, тепер вони літають на 1000. Для успішної операції потрібні три фактори: дрони, люди і планування. Ми хочемо досягти найкращого результату. Для нас це свята місія".

Проста і недорога конструкція

Багато безпілотників виготовляють усередині країни з деталей, що поставляються широкою мережею майстерень.

Один із найпоширеніших типів - "Лютий" - простий у конструкції та обслуговуванні: корпус у формі "ковбаси", один гвинт і трикутний хвіст. Саме простота і низька собівартість (приблизно $55 000 за одиницю) дозволяє виробляти "Лютий" серійно.

Стратегічні наслідки ударів

За даними західних аналітиків, атаки на енергетичну інфраструктуру мали помітний, але не руйнівний ефект: огляд аналітичного центру Carnegie Endowment нарахував принаймні 16 великих НПЗ, уражених дронамі, що становить близько 38% номінальної потужності країни з переробки нафти. Водночас більшість заводів відновлювали роботу протягом кількох тижнів, а виробництво згладжувалося надлишками та запасами.

Міжнародне енергетичне агентство оцінює, що повторні удари скоротили потужності переробки Росії приблизно на 500 000 барелів на день - наслідком стали внутрішні дефіцити пального, місцеве нормування та обмеження експорту дизеля й авіаційного пального, хоча світовий видобуток нафти залишався стабільним.

Київ говорить про реальні втрати в поставках: президент Володимир Зеленський заявив, що, за оцінками української сторони, росіяни втратили до 20% поставок бензину внаслідок ударів безпілотників.

Тактика виснаження і зміна уявлень про безпеку

Експерти називають цю кампанію логістичною: атаки змушують Росію розосереджувати постачання, перекидати резерви та посилювати ППО далеко від фронту.

"Протягом більшої частини війни Росія діяла, виходячи з припущення, що її власна територія в безпеці. Тепер це не так", - зазначає Адріано Босоні з аналітичної компанії RANE.

Україна також демонструє здатність діяти автономно, запускаючи власні ракето-дрони без необхідності імпорту далекобійних засобів від західних партнерів - що важливо на тлі блокування поставок певних типів озброєнь.

Втрати та ціна успіху

Однак кожна місія - це й ризики: за визнанням організаторів, менше 30% дронів доходять до цілі, тому ретельне планування та великий ресурс техніки критично важливі.

"Ми платимо за це своїм життям і життям наших друзів", - каже "Фідель", підкреслюючи, що нинішня кампанія - частина "боротьби за майбутнє" наступних поколінь.

Росія в небезпеці: українські дрони змінили географію війни - Euronews
Главред

Удари по цілях РФ: думка експерта

Ветеран війни, відставний майор ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що удари по символах влади в Росії - наприклад, по Кремлю або телецентру "Останкіно" - могли б викликати потужний емоційний і політичний резонанс у російському суспільстві. Водночас, на його думку, з погляду військової ефективності набагато корисніше націлюватися на промислову і військову інфраструктуру - заводи, нафтопереробні комплекси та інші об'єкти, що забезпечують боєздатність противника.

Удари вглиб РФ

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 2 листопада вибухи прогриміли на території країни-агресора Росії. Зокрема, було неспокійно в Краснодарському краї. У Туапсе безпілотники влучно вдарили по морському нафтовому терміналу компанії "Роснефть".

Як повідомляв Главред, раніше в Росії було неспокійно через серію ударів безпілотників по критичних енергетичних і нафтопереробних об'єктах. В Орлі безпілотники влучили в ТЕЦ, а у Володимирі атаковано ключову електропідстанцію "Володимирська".

Не так давно в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів. Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука розповів, що руйнівні удари по цілях у глибині Росії можуть посилитися.

Читайте також:

Що відомо про Euronews?

Euronews - провідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що поєднує відеохроніку світових подій та аудіокоментарі тринадцятьма мовами, крім того, ведеться вечірнє мовлення румунською мовою. Кабельне, супутникове та ефірне мовлення EuroNews охоплює понад 350 мільйонів домоволодінь у 155 країнах світу (в Європі, Африці, Азії, Австралії, Північній і Південній Америці, а також на Близькому Сході). Рік заснування - 1993, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні беспилотники війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми не можемо придушити такі Шахеди": "Флеш" зробив неочікувану заяву

"Ми не можемо придушити такі Шахеди": "Флеш" зробив неочікувану заяву

13:32Війна
Чоловіків у розшуку можна забронювати: Зеленський підписав закон

Чоловіків у розшуку можна забронювати: Зеленський підписав закон

12:54Україна
Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська

12:28Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

Китайський гороскоп на сьогодні 3 листопада: Тиграм - розчарування, Драконам - борги

Китайський гороскоп на сьогодні 3 листопада: Тиграм - розчарування, Драконам - борги

Останні новини

13:27

Ексведучий "Орла і Решки" вдруге стане батьком - деталі

13:25

"Відкрито кажу": путініст Глушко розповів усе про зради Наташі Корольовій

13:09

"Не міг відмовитися від віри": Павлік зробив останню послугу померлому сину

12:54

Чоловіків у розшуку можна забронювати: Зеленський підписав закон

12:46

Над Україною зійде "бобровий" Місяць: коли чекати на найбільший супермісяць 2025

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і СіПараліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі
12:40

Точно не "під відкритим небом" - як правильно сказати українськоюВідео

12:39

"Ніяк не вгамується": що відбувається з дружиною мовчуна Ігоря Ніколаєва

12:28

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська

12:26

Україна може "влупити" по Уренгою і "Силі Сибіру": прогноз ударів углиб РФ

Реклама
12:03

Кіров і Петровський: чому ці області досі так називаються

11:47

"Будь-хто завиє": зрадниця Тодоренко знищила свій шлюб

11:47

Сильний удар по тилу ворога: ЗСУ вразили НПЗ і логістичні об'єкти окупантів

11:44

Росія в небезпеці: українські дрони змінили географію війни - Euronews

11:34

"Доньці ще не сказали": відомий актор повідомив про розлучення з дружиною

11:33

Накип зникає на очах: розкрито секрет миттєвого очищення чайника без зусильВідео

11:12

Що буде з ноутбуком, якщо він постійно підключений до мережі

10:58

Трамп пояснив, чому в нього не виходить зупинити Путіна в УкраїніВідео

10:58

В Україні тимчасово скасували графіки: коли знову почнуть вимикати світло

10:54

"Я справді щасливий": Сасанчин злився в поцілунку з новою коханою

10:48

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Реклама
10:45

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - зрив, Козлам - помилки

10:36

Ситуація надкритична, росіяни є по всьому Покровську: військові - про ситуацію в місті

10:31

"Купуйте все, що є": Вучич не проти продати ЄС боєприпаси для України

09:47

Владні, жорстокі та не хочуть стосунків: 5 міфів про Овнів, у які всі вірять

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 листопада (оновлюється)

09:25

Стратегічна ціль РФ після Покровська: в ISW назвали, яке місто під загрозою

09:25

"Можемо підірвати світ 150 разів": Трамп похвалився американською "ядеркою"

09:24

Актор-військовий розкрив правду про Тараса Цимбалюка та його волонтерство

09:22

Гороскоп на завтра 4 листопада: Левам - нові можливості, Близнюкам - зрада

09:02

Ірина Білик жорстко обійшлася з Дімою Коляденком - що сталося

09:00

Максим Гардус: Орбану нічого запропонувати, його вплив на Трампа перебільшений

08:47

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:41

Ядерна дубина Росії давно прогнила, Путіну нічим відповісти СШАПогляд

08:21

Чи є загроза блекауту: у Раді назвали цілі нових масованих ударів РФ

08:11

"Останньої краплі не буде": Трамп сказав, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

07:23

Трамп не збирається передавати Tomahawk Україні, але є нюанс: деталі

06:54

У російському Саратові - вибухи: дрони атакували НПЗВідео

06:32

Емоційні гойдалки ТрампаПогляд

05:30

"Без овечок і кізок нікуди": Анна Asti вирішила кардинально змінювати життя

04:45

Кохання постукає у двері: на трьох знаків зодіаку чекають сюрпризи та зустрічі

Реклама
04:09

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по законуВідео

03:30

Секрет "старої школи": навіщо водії взимку беруть до машини пакет із водою

03:00

Посміхнеться удача: які знаки зодіаку отримають грошовий імпульс від Всесвіту

02:30

"Відчував, що щось буде": Бєдняков висловився про возз'єднання з Короткою

01:30

Бездонний запас води з космосу: вчені приголомшили неймовірним відкриттям

01:27

Машину Коляденка розбили в Києві - деталі

02 листопада, неділя
23:48

Максим Галкін покинув Кіпр - де зараз перебуває шоумен

23:43

Трамп знайшов важіль тиску на РФ в обхід Китаю: несподіваний прогноз

22:45

Є результати у знищенні росіян: Зеленський про ситуацію навколо Покровська

21:49

"Без світла" триває: Укренерго оголосило графік відключень на 3 листопада

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти