Росія в небезпеці: українські дрони змінили географію війни - Euronews

Деякі моделі дронів долають до 1 000 км / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, скріншот

Українські безпілотники б'ють по нафтових об'єктах Росії і змінюють географію конфлікту, пише Euronews.

Побудовані в підпільних майстернях українські далекобійні безпілотники завдали серії ударів по російських нафтопереробних заводах, паливних складах і військових логістичних центрах - послаблюючи енергетичну інфраструктуру і змушуючи Москву вводити обмеження на постачання палива.

У секретних місцях на заході України, під покровом темряви, формуються колони ударних дронів, які стартують з імпровізованих злітно-посадкових смуг і прямують углиб російської території. За словами учасників операцій, тепер деякі моделі долають до 1 000 км, що значно розширює радіус ураження порівняно з попередніми етапами кампанії.

"Дрони розвиваються", - каже командир, відомий під позивним "Фідель", - "Замість того, щоб літати на 500 кілометрів, тепер вони літають на 1000. Для успішної операції потрібні три фактори: дрони, люди і планування. Ми хочемо досягти найкращого результату. Для нас це свята місія".

Проста і недорога конструкція

Багато безпілотників виготовляють усередині країни з деталей, що поставляються широкою мережею майстерень.

Один із найпоширеніших типів - "Лютий" - простий у конструкції та обслуговуванні: корпус у формі "ковбаси", один гвинт і трикутний хвіст. Саме простота і низька собівартість (приблизно $55 000 за одиницю) дозволяє виробляти "Лютий" серійно.

Стратегічні наслідки ударів

За даними західних аналітиків, атаки на енергетичну інфраструктуру мали помітний, але не руйнівний ефект: огляд аналітичного центру Carnegie Endowment нарахував принаймні 16 великих НПЗ, уражених дронамі, що становить близько 38% номінальної потужності країни з переробки нафти. Водночас більшість заводів відновлювали роботу протягом кількох тижнів, а виробництво згладжувалося надлишками та запасами.

Міжнародне енергетичне агентство оцінює, що повторні удари скоротили потужності переробки Росії приблизно на 500 000 барелів на день - наслідком стали внутрішні дефіцити пального, місцеве нормування та обмеження експорту дизеля й авіаційного пального, хоча світовий видобуток нафти залишався стабільним.

Київ говорить про реальні втрати в поставках: президент Володимир Зеленський заявив, що, за оцінками української сторони, росіяни втратили до 20% поставок бензину внаслідок ударів безпілотників.

Тактика виснаження і зміна уявлень про безпеку

Експерти називають цю кампанію логістичною: атаки змушують Росію розосереджувати постачання, перекидати резерви та посилювати ППО далеко від фронту.

"Протягом більшої частини війни Росія діяла, виходячи з припущення, що її власна територія в безпеці. Тепер це не так", - зазначає Адріано Босоні з аналітичної компанії RANE.

Україна також демонструє здатність діяти автономно, запускаючи власні ракето-дрони без необхідності імпорту далекобійних засобів від західних партнерів - що важливо на тлі блокування поставок певних типів озброєнь.

Втрати та ціна успіху

Однак кожна місія - це й ризики: за визнанням організаторів, менше 30% дронів доходять до цілі, тому ретельне планування та великий ресурс техніки критично важливі.

"Ми платимо за це своїм життям і життям наших друзів", - каже "Фідель", підкреслюючи, що нинішня кампанія - частина "боротьби за майбутнє" наступних поколінь.

Удари по цілях РФ: думка експерта

Ветеран війни, відставний майор ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що удари по символах влади в Росії - наприклад, по Кремлю або телецентру "Останкіно" - могли б викликати потужний емоційний і політичний резонанс у російському суспільстві. Водночас, на його думку, з погляду військової ефективності набагато корисніше націлюватися на промислову і військову інфраструктуру - заводи, нафтопереробні комплекси та інші об'єкти, що забезпечують боєздатність противника.

Удари вглиб РФ

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 2 листопада вибухи прогриміли на території країни-агресора Росії. Зокрема, було неспокійно в Краснодарському краї. У Туапсе безпілотники влучно вдарили по морському нафтовому терміналу компанії "Роснефть".

Як повідомляв Главред, раніше в Росії було неспокійно через серію ударів безпілотників по критичних енергетичних і нафтопереробних об'єктах. В Орлі безпілотники влучили в ТЕЦ, а у Володимирі атаковано ключову електропідстанцію "Володимирська".

Не так давно в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів. Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука розповів, що руйнівні удари по цілях у глибині Росії можуть посилитися.

