"Я справді щасливий": Сасанчин злився в поцілунку з новою коханою

Український співак Роман Сасанчин, який нещодавно оголосив про розлучення з дружиною Іванною після шести років стосунків, недовго залишався один. У своєму Instagram артист зізнався, що в його житті з'явилася нова кохана.
Зовсім нещодавно і колишня дружина співака повідомила, що також почала нові стосунки. Шанувальники поцікавилися в Романа, як він реагує на особисте життя Іванни. Артист відповів коротко, але показово: він опублікував фото з новою дівчиною, приховавши її обличчя за смайликом червоного сердечка.
"Щиро за неї радий", - відреагував співак на новини про нового коханого колишньої дружини.
Також Роман зазначив, що колишня дружина просто була "не його людиною", і він продовжує йти далі, незважаючи на втрачені в цих стосунках роки.
"Я дуже радий, що вона пішла з мого життя, це довго доходило до моєї голови, але потім прийшло усвідомлення, що людина повністю не моя! Я їй насамперед за це вдячний! І зараз за останній час зрозумів, що справді є увагою, що робить тебе щасливим, що тебе підтримує і що може змусити бути собою, а не тим, хто є зручністю збоку і не більше. Тому тепер я справді щасливий, а ці втрачені роки, це лише крутий досвід, як не потрібно робити", - заявив Сасанчин
Роман Сасанчин - сім'я
Співак Роман Сасанчин одружився в 19 років і в грудні 2021 року став батьком дочки Елізабет (Лізи). Їхні стосунки з дружиною Іванною, які тривали близько шести років, пережили кілька криз. У вересні 2025 року пара оголосила про розлучення. Зараз Іванна з донькою проживає за кордоном, але Роман бере активну участь у житті дитини.
Раніше Главред повідомляв, що український співак Роман Сасанчин розлучається з дружиною Іванною після 6 років стосунків. Зараз у парі виникло питання про опіку над їхньою спільною донькою Елізабет, якій у грудні виповниться 4 роки.
Також Роман Сасанчин повідомив, що ініціатором розриву стала Іванна. Також він зазначив, що не знає, чи з'явився в житті колишньої дружини новий чоловік. Також Сасанчин відповів на запитання про доньку - вона скоро приїде до батька.
Про персону: Роман Сасанчин
Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проектів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.
