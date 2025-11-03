Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У російському Саратові - вибухи: дрони атакували НПЗ

Анна Ярославська
3 листопада 2025, 06:54
153
Саратовський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ.
Саратовський НПЗ
Дрони атакували НПЗ у російському Саратові / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • У Саратові пролунали вибухи
  • Під удар дронів потрапив Саратовський НПЗ

У ніч на 16 вересня в Росії прогриміли вибухи. Голосно було в Саратові. Під удар дронів, імовірно, потрапив Саратовський нафтопереробний завод.

За даними російського пабліка Astra, вночі жителі Саратова повідомляли про вибухи і сирену в місті. За даними "Росавіації", обмеження в роботі аеропорту Саратова тривали понад 6 годин.

відео дня
Саратовський НПЗ
Саратовський НПЗ / t.me/astrapress
Саратовський НПЗ
Саратовський НПЗ / t.me/astrapress

В Astra проаналізували кадри, опубліковані в Мережі, і дійшли висновку, що під удар потрапив Саратовський НПЗ.

"Судячи з кадрів, установка затягнута сіткою. Варто зазначити, що на відео вже є джерело вогню в західній частині заводу, можливо, поруч із резервуарами", - додав OSINT-аналітик видання.

Дивіться відео - Саратовський НПЗ атакували дрони:

Скриншот

У Міноборони РФ заявили, що за ніч над РФ знищено 64 БПЛА.

"29 БПЛА - над територією Ростовської області, 29 БПЛА - над територією Саратовської області, 4 БПЛА - над територією Волгоградської області, 1 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 1 БПЛА - над територією Ставропольського краю", - йдеться в повідомленні.

Саратовський НПЗ
Саратовський НПЗ / t.me/astrapress

Довідка. Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів.

Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ і неодноразово ставало ціллю заходів Сил оборони України.

Зазначимо, що 16 жовтня 2025 року ЗСУ вже завдавали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.

У російському Саратові - вибухи: дрони атакували НПЗ
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на російські НПЗ - останні новини

Як писав Главред, 29 жовтня було підтверджено ураження Силами оборони двох нафтопереробних заводів, задіяних у забезпеченні армії країни-агресора: Новоспаського НПЗ (Ульяновська обл., РФ) і Марійського НПЗ (Республіка Марій Ел). Також уражено Будьонівський газопереробний завод (Ставропольський край, РФ).

На початку жовтня в Росії прогриміли потужні вибухи за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Таким чином було встановлено новий рекорд дальності польоту. Відомо, що в РФ пошкоджено нафтопереробний завод.

За даними The Sun, Україна завдає серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ вибух у Росії вибух війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи є загроза блекауту: у Раді назвали цілі нових масованих ударів РФ

Чи є загроза блекауту: у Раді назвали цілі нових масованих ударів РФ

08:21Україна
"Останньої краплі не буде": Трамп сказав, коли закінчиться війна в Україні

"Останньої краплі не буде": Трамп сказав, коли закінчиться війна в Україні

08:11Світ
Трамп не збирається передавати Tomahawk Україні, але є нюанс: деталі

Трамп не збирається передавати Tomahawk Україні, але є нюанс: деталі

07:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Українською чи російською: розкрито, якою мовою говорили князі Київської Русі

Українською чи російською: розкрито, якою мовою говорили князі Київської Русі

Бої загострюються, росіяни можуть відкрити шлях до більших міст - CNN

Бої загострюються, росіяни можуть відкрити шлях до більших міст - CNN

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Останні новини

08:21

Чи є загроза блекауту: у Раді назвали цілі нових масованих ударів РФ

08:11

"Останньої краплі не буде": Трамп сказав, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

07:23

Трамп не збирається передавати Tomahawk Україні, але є нюанс: деталі

06:54

У російському Саратові - вибухи: дрони атакували НПЗВідео

06:32

Емоційні гойдалки ТрампаПогляд

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і СіПараліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі
05:30

"Без овечок і кізок нікуди": Анна Asti вирішила кардинально змінювати життя

04:45

Кохання постукає у двері: на трьох знаків зодіаку чекають сюрпризи та зустрічі

04:09

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по законуВідео

03:30

Секрет "старої школи": навіщо водії взимку беруть до машини пакет із водою

Реклама
03:00

Посміхнеться удача: які знаки зодіаку отримають грошовий імпульс від Всесвіту

02:30

"Відчував, що щось буде": Бєдняков висловився про возз'єднання з Короткою

01:30

Бездонний запас води з космосу: вчені приголомшили неймовірним відкриттям

01:27

Машину Коляденка розбили в Києві - деталі

02 листопада, неділя
23:48

Максим Галкін покинув Кіпр - де зараз перебуває шоумен

23:43

Трамп знайшов важіль тиску на РФ в обхід Китаю: несподіваний прогноз

22:45

Є результати у знищенні росіян: Зеленський про ситуацію навколо Покровська

21:49

"Без світла" триває: Укренерго оголосило графік відключень на 3 листопада

21:26

Потужні удари по росіянах: Сили оборони загальмували наступ РФ у Куп'янську

21:00

Неправильна обрізка "краде" розмір: як сформувати гортензію для пишного цвітінняВідео

20:26

Без опалення та сушильної машини: як висушити білизну за лічені хвилиниВідео

Реклама
20:25

Путін так підставився вперше в своїй президентській карʼєріПогляд

20:13

Забарний під новим випробуванням: французький клуб планує нову покупку

20:06

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана БандериВідео

19:27

У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

18:51

"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

18:50

Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

18:28

Коли в Кремлі "скинуть Путіна": Ейдман назвав головну умову перевороту у РФ

18:10

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальнеВідео

17:40

"Подолати страх смерті нереально": у Павла Табакова діагностували онкологію

17:23

Підрозділи 125 ОВМБр зникли на Запорізькому напрямку, зв'язку з бійцями немає

17:08

Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

17:07

Які шапки в моді 2025: ці головні убори не зіпсують стильний образВідео

16:57

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

16:29

У розпал церемонії з'явилася незнайомка: на похороні спливла неймовірна правда

16:13

Майже тисяча гривень зверху: хто з літніх українців отримає надбавку до пенсії

16:07

"У них є комплекс": Могилевська розкрила проблему своїх дочок

15:44

Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська - генерал назвав терміни

15:36

Кому варто перейти на бензин А-92 взимку: автомеханік розкрив важливий секрет

15:22

Змінив 17 імен і створив тисячі картин: як сирота зі Львівщини став легендоюВідео

14:55

Трамп надіслав сигнал Путіну після переговорів з Сі Цзіньпіном - чого чекати

Реклама
14:46

"Не бійся": колишній якудза став на захист учасниці "Холостяка"Відео

14:43

Фінансовий гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада

14:34

Україна може змусити Кремль здатися: названо головну умову

14:34

Одна з головних задач російсько-української війниПогляд

14:09

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: суддя здійснила наїзд на пішоходів, деталіФото

14:06

Хто насправді написав Біблію - вчені розкрили приховані підказки в тексті

14:02

Китайський гороскоп на завтра 3 листопада: Тиграм - розчарування, Драконам - борги

13:27

Загорівся корабель і не тільки: Україна завдала масованого удару по порту РФ

13:25

Чули всі, але знають одиниці: що насправді означає фраза "кіно і німці"Відео

13:24

Росії приготуватися: американці зібралися по-справжньому взятися за ВенесуелуПогляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти