У російському Саратові - вибухи: дрони атакували НПЗ

Саратовський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Дрони атакували НПЗ у російському Саратові / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

У Саратові пролунали вибухи

Під удар дронів потрапив Саратовський НПЗ

У ніч на 16 вересня в Росії прогриміли вибухи. Голосно було в Саратові. Під удар дронів, імовірно, потрапив Саратовський нафтопереробний завод.

За даними російського пабліка Astra, вночі жителі Саратова повідомляли про вибухи і сирену в місті. За даними "Росавіації", обмеження в роботі аеропорту Саратова тривали понад 6 годин.

В Astra проаналізували кадри, опубліковані в Мережі, і дійшли висновку, що під удар потрапив Саратовський НПЗ.

"Судячи з кадрів, установка затягнута сіткою. Варто зазначити, що на відео вже є джерело вогню в західній частині заводу, можливо, поруч із резервуарами", - додав OSINT-аналітик видання.

У Міноборони РФ заявили, що за ніч над РФ знищено 64 БПЛА.

"29 БПЛА - над територією Ростовської області, 29 БПЛА - над територією Саратовської області, 4 БПЛА - над територією Волгоградської області, 1 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 1 БПЛА - над територією Ставропольського краю", - йдеться в повідомленні.

Довідка. Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного палива, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів.

Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ і неодноразово ставало ціллю заходів Сил оборони України.

Зазначимо, що 16 жовтня 2025 року ЗСУ вже завдавали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.

Атаки на російські НПЗ - останні новини

Як писав Главред, 29 жовтня було підтверджено ураження Силами оборони двох нафтопереробних заводів, задіяних у забезпеченні армії країни-агресора: Новоспаського НПЗ (Ульяновська обл., РФ) і Марійського НПЗ (Республіка Марій Ел). Також уражено Будьонівський газопереробний завод (Ставропольський край, РФ).

На початку жовтня в Росії прогриміли потужні вибухи за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Таким чином було встановлено новий рекорд дальності польоту. Відомо, що в РФ пошкоджено нафтопереробний завод.

За даними The Sun, Україна завдає серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів.

