Морози і дощі зірвуть 'бабине літо' - коли в Україну прийде різке похолодання

Холодний атмосферний фронт принесе в Україну дощі.

Погода в Україні / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 4-5 листопада

Коли очікується нове потепління

Коли прогнозується нове похолодання з нічними "мінусами"

Погода в Україні 4-5 листопада буде прохолодною, місцями пройдуть дощі. Проте з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 3 листопада стане найтеплішим днем найближчого періоду. У цей день погода буде сонячою з комфортною температурою.

Втім, уже 4 листопада на захід і північ України прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі. Опади очікуються також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, тоді як на решті території буде без опадів.

Температура повітря у вівторок у західних, північних областях, на Вінниччині та Черкащині знизиться до +9…+13 °C. Водночас у південних, східних та більшості центральних областей буде тепліше - +12…+16 °C, подекуди на півдні до +18 °C.

Карта погоди / Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода у Києві 4 листопада

За прогнозом Діденко, у Києві 4 листопада очікується похолодання. Темпертура повітря впаде до +10 °C. Також небо у столиці вкриє хмарами й очікується дощ.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода до 12 листопада

Синиптикиня зазначила, що 4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. З 6 по 10 листопада, за прогнозом Діденко, очікується нове потепління, а вже після 11 листопада - відчутне похолодання, із нічними "мінусами" та денними температурами близько +2…+8°C.

"Довший прогноз орієнтовний, потребуватиме уточнення. Але думати й планувати варто заздалегідь", - наголосила вона.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Коли очікується різке похолодання - прогноз народного синоптика

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв’ю Главреду повідомив, що після короткого бабиного літа з 20 по 28 листопада температура в Україні впаде на 10-13 градусів.

За його прогнозом, зимову погоду слід очікувати наприкінці другої декади листопада. Тоді з'являться нічні морози, заморозки та суттєве похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 2 листопада синоптики оголосили штормове попередження майже по всій країні через сильний туман з видимістю 200-500 м. Невеликі дощі пройшли на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Також синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що перший тиждень листопада буде теплим та комфортним, із температурами значно вищими за кліматичну норму. Погода визначатиметься антициклоном, тому дощів буде мало.

Крім цього, метеоролог Вазіра Мартазінова повідомила, що вже з початку листопада в Україну прийдуть дощі, а наприкінці місяця очікуються перші морози та сніг. Зима розпочнеться з незначними опадами без формування сталого снігового покриву.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

