Ексведучий "Орла і Решки" вдруге стане батьком - деталі

Коротко:
- Євген і Наталія Синельникови чекають на свою першу спільну дитину
- Щасливу новину шоумен повідомив у соціальних мережах
Український режисер і ведучий Євген Синельников сьогодні відзначає своє 44-річчя. Але це для шоумена не найголовніша подія, адже дуже скоро він вдруге стане батьком.
Про це Синельников повідомив у своєму блозі в Instagram - він опублікував серію фото з дружиною Наталією з підписом: "Сьогодні мені 44. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка… точніше ми вдвох це зробили. Вже ось-ось я знову стану молодим батьком. І від цього метелики в животі".
У Євгена Синельникова є син від першого шлюбу - 13-річний Олексій. Його друга дружина Наталія (уклали шлюб у серпні 2022-го - прим. редактора) також має дітей від попередніх стосунків - 17-річну доньку Агнію та 14-річного сина Тимура.
Для пари це буде перша спільна дитина. З прийдешнім поповненням Євгена і Наталію Синельникових привітали Слава Дьомін, Дмитро Каднай, Алан Бадоєв, Onuka, Раміна Есхакзай та ін.
Євген Синельников
Євген Синельников - український телеведучий і режисер, більш відомий як режисер-постановник і один із ведучих програми про подорожі "Орел і решка" на телеканалах "Інтер" і "П'ятниця!", повідомляє Вікіпедія.
