Ексведучий "Орла і Решки" вдруге стане батьком - деталі

Євген Синельников поділився своїм маленьким щастям.

Євген Синельников дружина - ведучий Орла і Решки готується стати батьком / колаж: Главред, фото: instagram.com/synelnykova_nataliia

Український режисер і ведучий Євген Синельников сьогодні відзначає своє 44-річчя. Але це для шоумена не найголовніша подія, адже дуже скоро він вдруге стане батьком.

Про це Синельников повідомив у своєму блозі в Instagram - він опублікував серію фото з дружиною Наталією з підписом: "Сьогодні мені 44. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка… точніше ми вдвох це зробили. Вже ось-ось я знову стану молодим батьком. І від цього метелики в животі".

У Євгена Синельникова є син від першого шлюбу - 13-річний Олексій. Його друга дружина Наталія (уклали шлюб у серпні 2022-го - прим. редактора) також має дітей від попередніх стосунків - 17-річну доньку Агнію та 14-річного сина Тимура.

Для пари це буде перша спільна дитина. З прийдешнім поповненням Євгена і Наталію Синельникових привітали Слава Дьомін, Дмитро Каднай, Алан Бадоєв, Onuka, Раміна Есхакзай та ін.

Євген Синельников дружина - ведучий Орла і Решки готується стати батьком / фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Про персону: Євген Синельников Євген Синельников - український телеведучий і режисер, більш відомий як режисер-постановник і один із ведучих програми про подорожі "Орел і решка" на телеканалах "Інтер" і "П'ятниця!", повідомляє Вікіпедія.

