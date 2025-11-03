"Доньці ще не сказали": відомий актор повідомив про розлучення з дружиною

Пара виховує спільну доньку.

https://glavred.net/starnews/dochke-eshche-ne-skazali-izvestnyy-akter-soobshchil-o-razvode-s-zhenoy-10711781.html Посилання скопійоване

Данило Мірешкін розповів про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Данило Мірешкін

Коротко:

Данило Мірешкін розійшовся з дружиною

Що стало причиною розриву

Український відомий актор і військовослужбовець Данило Мірешкін зізнався, що розлучається зі своєю дружиною - акторкою Ксенією Даниловою.

відео дня

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Характер" актор зазначив, що непорозуміння в шлюбі у них були ще до повномасштабної війни, а зараз вони вирішили будувати життя окремо.

"Ми зараз перебуваємо в процесі розлучення. Насправді, у нас були складнощі і до повномасштабної війни. Ми намагалися це пройти, побороти, але це загалом важко. Різні періоди і різні рішення вже були в нас у родині. З війною до мене, я відчуваю, що і до дружини, прийшло усвідомлення - не миритися з тими речами, які тебе не влаштовують, тому що життя одне і воно йде. Мені так здається, що ми щасливіші, спокійніші, добріші, сильніші окремо, ніж разом. Пара має посилювати і покращувати одне одного, у моєму випадку, мені здається, що це не так", - сказав Данило.

Ксенія Данилова з дочкою / фото: facebook.com, Ксенія Данилова

Також він наголосив, що з колишньою дружиною у них дружні стосунки, адже вони разом продовжують виховувати доньку Василину.

Данило Мірешкін з колишньою дружиною / фото: facebook.com, Ксенія Данилова

"Ми любимо нашу доньку неймовірно, поважаємо один одного, і це найважливіший аспект. Доньці ще не сказали. Мені дуже страшно це обговорювати. Не знаю, як до цього підійти", - додав актор.

Дивіться відео інтерв'ю Данила Мірешкіна:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, військовослужбовець Дмитро Дікусар звернувся до шанувальників у день свого ювілею. Також він зізнався, що дуже змінився за час війни і навчився цінувати прості речі.

А також ведуча Леся Нікітюк перетнулася з акторкою Дариною Петрожицькою, яка раніше негативно висловилася про її гру у фільмі "Песики", після чого розгорівся скандал у Мережі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Данило Мірешкін Данило Мірешкін - український актор театру і кіно. З початком повномасштабного вторгнення почав займатися волонтерством і вести благодійні заходи. Влітку 2022 року допомагав іноземним журналістам висвітлювати події в гарячих точках на сході України. А восени того ж року мобілізувався до полку "Азов", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред