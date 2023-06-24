Пригожин зупинив наступ на Москву і розвертає колони "вагнерівців"

У білоруського диктатора стверджують, що переговори з Пригожиним пройшли нібито "успішно".

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Лукашенко умовив Пригожина зупинити наступ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі своїми найманцями пішов у наступ на Москву, чим створив справжній переполох в Москві. Пресслужба президента Білорусі раптово заявив, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Повідомляється, що Лукашенко почав переговори по "наказу" Путіна. Переговори з Пригожиним тривали нібито протягом дня.

"Євген Пригожин прийняв пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинку руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії і подальші кроки по деескалації напруги. На даний момент на столі - абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер", - йдеться в повідомленні.

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Відповідь Пригожина

Сам Євген Пригожин записав голосове повідомлення, в якому підтвердив, що його найманці дійсно припиняють наступ на Москву. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров". Тепер колони "вагнерівців" розвертаються.

"ПВК Вагнер хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо в зворотному напрямку в польові табори згідно з планом", - сказав Пригожин.

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пригожин розповів, що бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив похід бойовиків Вагнера на Москву.

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