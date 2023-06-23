Під Бахмутом відбувається місиво між 'вагнерівцями' та військами РФ: усі подробиці

Залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

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Під Бахмутом відбувається місиво між "вагнерівцями" та військами РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот: відео Telegram

Керівник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин у четвер, 23 червня, заявив, що російські військові обстріляли найманців ПВК "Вагнер". Керівник бойовиків фактично вступив у бій із верхівкою влади та Міноборони РФ.

Як повідомляє пресслужба Пригожина, ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер.

"Він використовував артилеристів і пілотів гелікоптерів у темну, щоб нас знищити", - сказав Пригожин.

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Тим часом російський терорист, один з колишніх ватажків бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін назвав ситуацію "спробою військового перевороту".

"Якщо це не фейк (а це може бути фейк), то розпочався військовий заколот. Але навіть якщо це фейк, то ситуація з протистоянням МО РФ та Вагнера вже вийшла з-під контролю і потребує негайного втручання президента. Якщо він ще в нас взагалі є", - написав Гіркін у Telegram.

Сам Пригожин заперечує це та заявив, що його бійці "не заважають армії, це марш справедливості".

Про ситуацію вже знає і Володимир Путін, всі "необхідні заходи вживаються". Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Telegram-канал "Бахмутський Демон", який веде український захисник, залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

"Таке враження, що частина регулярних військ РФ вбиває своїх же, схоже частина військових підтримує Пригожина. Поки незрозуміло що відбувається остаточно, це бійня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські штурмові бригади все бачать, зараз наносяться системні удари по позиціях росіян.

Конфлікт Пригожина і Шойгу

Ватажок бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня вирішив піти на публічний конфлікт з главою Міноборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і Генштабу Валерієм Герасимовим. Він, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі зажадав від них видати бойовикам Вагнера боєприпаси. Пізніше Пригожин вивів своє військове формування з Бахмута.

Днями міністр оборони агресора Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким всі так звані "добровольчі формування" повинні перейти під контроль Міноборони. Пригожин сказав, що нічого не буде підписувати. Свою заяву він повторив і після того, як директор РФ Путін натякнув, що контракти повинні підписати всі.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати ніяких контрактів з Шойгу", - підкреслив Пригожин.

У своєму останньому інтерв'ю ватажок ПВК "Вагнер" накинувся на Кремль. Він назвав цю війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, "бездарно спланованою операцією". Він відкрито заявив і підтвердив, що Міноборони РФ нахабно обманювало окупантів і навіть Путіна, коли планували повномасштабне вторгнення в Україну.

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