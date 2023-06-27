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Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі у Білорусі

Юлія Куришко
27 червня 2023, 08:56 оновлено 27 червня, 09:02
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27 червня літак ватажка "вагнерівців" приземлився у Білорусі.
Літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі у Білорусі
Пригожин прилетів до Білорусі / колаж: Главред, фото: Беларускі Гаюн, скріншот: відео Telegram

Сьогодні зранку, 27 червня, у Білорусь прилетів літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомила аналітична група "Білоруський Гаюн" у Telegram. Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська. За кілька хвилин судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.

"У Мінськ летить літак Пригожина. Наразі літак заходить на посадку у Національному аеропорту Мінськ. Посадка бізнес-джету з реєстраційним номером RA-02795 очікується через 10 – 15 хвилин",- повідомили у дописі.

відео дня

Станом на 07:40 моніторингова група повідомила, що літак здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.

Військовий переворот Пригожина в РФ

Нагадаємо, що у Росії починається громадянська війна, Пригожин влаштовував держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців".

Пригожин захопив військові об'єкти Ростова. Євген Пригожин окремо вийшов в ефір в соцмережах і заявив, що всі військові об'єкти Ростова-на-Дону контролює ПВК "Вагнера".

Під Бахмутом відбувається місиво між "вагнерівцями" та військами РФ. Залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Білорусь може стати пасткою для Пригожина та його найманців. Якщо Кремль буде тиснути на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, то Білорусь не зможе надати найманцям ПВК "Вагнера" надійний притулок.

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