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ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина - Буданов

Анна Ярославська
30 червня 2023, 11:09 оновлено 30 червня, 11:21
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Потенційні замахи на вбивство Пригожина не відбудуться одразу. Знадобиться час, щоб розробити відповідні підходи й дочекатися потрібного моменту.
Євген Пригожин, Кирило Буданов
Російські спецслужби отримали завдання вбити Пригожина / Колаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine

Після спроби збройного заколоту в країні-агресорі Росії ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора - ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Про це в інтерв'ю американському журналісту Говарду Альтману повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає пресслужба ГУР.

"Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і домогтися моменту, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи зважаться вони виконати цей наказ?" ,- сказав Буданов.

За його словами, будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України.

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"Тому у мене був гарний настрій", ― описав начальник ГУР МО власні відчуття від новини про початок пригожинського бунту.

Буданов підтвердив, що про наміри вчинити подібні дії всередині Росії українській військовій розвідці було відомо давно.

"Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив [на війну Росії проти України], оскільки всі ці події тривали дуже короткий період часу. Втім, було завдано певної шкоди військово-космічним силам Росії. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК "Вагнер" в Україні як окремого суб'єкта, що виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас досить важливий", ― заявив начальник ГУР МО України.

Буданов додав, що найманці "Вагнера" проявили себе як потужніша бойовоа сила у порівнянні з регулярною армією держави-агресора РФ.

Кирило Буданов уточнив, що в результаті короткого бунту Пригожина було знищено 8 російських військових авіасудів, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака Іл-22 м.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Зокрема, Пригожин розраховував на народну підтримку, а його друзі в ГУ Генштабу обіцяли перехід на його бік великої кількості військових Збройних сил РФ при загальному нейтралітеті тих, хто не приєднається.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Інші новини:

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