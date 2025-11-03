Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Можемо підірвати світ 150 разів": Трамп похвалився американською "ядеркою"

Анна Ярославська
3 листопада 2025, 09:25
55
Президент США стверджує, що оновив американський ядерний арсенал у свою попередню каденцію та вважає його "найкращим у світі".
Ядерна зброя, Дональд Трамп
Трамп визнає руйнівну силу ядерної зброї, але вважає випробування виправданими / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Коротко:

  • У США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни
  • Трамп акцентував на необхідності випробувань ядерної зброї
  • Глава США обговорював питання денуклеаризації з Путіним і Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Штатів більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни світу, і він не хоче, щоб США "були єдиною країною, яка не проводить випробування".

В інтерв'ю CBS News глава Білого дому заявив про необхідність процесу поступового скорочення або повної ліквідації ядерної зброї.

відео дня

"У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Росія посідає друге місце. Китай - дуже віддалене третє, але вони будуть рівні через п'ять років. Знаєте, вони швидко її виробляють, і я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією", - сказав Трамп.

Президент США уточнив, що він обговорював це питання з лідерами Росії та Китаю - Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.

"Денуклеаризація - це дуже важлива річ. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме її багато", - заявив Трамп.

Після слів Трампа про процес скорочення ядерної зброї журналістка CBS News запитала, навіщо Штатам випробовувати ядерну зброю. Трамп відповів, що він не хоче, щоб США "були єдиною країною, яка не проводить випробування".

"Хіба це не логічно? Ти створюєш ядерну зброю, а потім не проводиш випробувань. Як ти це зробиш? Як ти дізнаєшся, чи працює вона? Ми повинні це зробити", - сказав Трамп.

"Росія оголосила, що буде проводити випробування. Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни також проводять випробування. Ми - єдина країна, яка не проводить випробування, і я не хочу, щоб ми були єдиною країною, яка не проводить випробування. Я кажу, що ми будемо випробовувати ядерну зброю, як це роблять інші країни. Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. Ми - відкрите суспільство. Ми інші. Ми говоримо про це", - сказав він.

'Можемо підірвати світ 150 разів': Трамп похвалився американською 'ядеркою'
​Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Президент США додав, що вважає американську ядерну зброю найкращою у світі. За словами глави Білого дому, це саме він "оновив і побудував" її впродовж чотирьох років своєї першої каденції.

"І я ненавидів це робити, бо про їхню руйнівну силу навіть говорити не хочеться. Але якщо інші люди їх матимуть, то й ми повинні їх мати", - додав президент США.

Ядерна зброя США - останні новини

Як писав Главред, наприкінці жовтня віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп наказав відновити ядерні випробування після 33-річної перерви. Випробування покликані перевірити ефективність американського ядерного арсеналу і гарантувати дієвість системи ядерного стримування.

Влітку 2025 року Сполучені Штати Америки, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, даючи зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що вони, як і раніше, прихильні до європейської безпеки. Про це писало агентство Bloomberg із посиланнями на дані аналітиків у сфері оборони з відкритих джерел.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін нещодавно похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник".

У якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв у коментарі Главреду заявив, що Росія могла б вдатися до застосування ядерної зброї, якщо президент Володимир Путін зрозуміє, що не зможе досягти поставлених перед війною цілей.

За словами Бондарєва, у разі безрезультатності війни, значних втрат для країни і необхідності ухвалювати мир на компромісних умовах, оточення Путіна може відчути, що "півкраїни вгробили через дрібниці", наприклад через Крим або ЛДНР. У такій ситуації бюрократи, олігархи і військові можуть почати ставити запитання про сенс подальших дій лідера РФ.

Інші новини:

Про персону: Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США ядерна зброя Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація надкритична, росіяни є по всьому Покровську: військові - про ситуацію в місті

Ситуація надкритична, росіяни є по всьому Покровську: військові - про ситуацію в місті

10:36Фронт
Стратегічна ціль РФ після Покровська: в ISW назвали, яке місто під загрозою

Стратегічна ціль РФ після Покровська: в ISW назвали, яке місто під загрозою

09:25Україна
Максим Гардус: Орбану нічого запропонувати, його вплив на Трампа перебільшений

Максим Гардус: Орбану нічого запропонувати, його вплив на Трампа перебільшений

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Українською чи російською: розкрито, якою мовою говорили князі Київської Русі

Українською чи російською: розкрито, якою мовою говорили князі Київської Русі

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Останні новини

10:58

Трамп пояснив, чому в нього не виходить зупинити Путіна в Україні

10:58

В Україні тимчасово скасували графіки: коли знову почнуть вимикати світло

10:54

"Я справді щасливий": Сасанчин злився в поцілунку з новою коханою

10:48

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

10:45

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - зрив, Козлам - помилки

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і СіПараліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі
10:36

Ситуація надкритична, росіяни є по всьому Покровську: військові - про ситуацію в місті

10:31

"Купуйте все, що є": Вучич не проти продати ЄС боєприпаси для України

09:47

Владні, жорстокі та не хочуть стосунків: 5 міфів про Овнів, у які всі вірять

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 листопада (оновлюється)

Реклама
09:25

Стратегічна ціль РФ після Покровська: в ISW назвали, яке місто під загрозою

09:25

"Можемо підірвати світ 150 разів": Трамп похвалився американською "ядеркою"

09:24

Актор-військовий розкрив правду про Тараса Цимбалюка та його волонтерство

09:22

Гороскоп на завтра 4 листопада: Левам - нові можливості, Близнюкам - зрада

09:02

Ірина Білик жорстко обійшлася з Дімою Коляденком - що сталося

09:00

Максим Гардус: Орбану нічого запропонувати, його вплив на Трампа перебільшений

08:47

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:41

Ядерна дубина Росії давно прогнила, Путіну нічим відповісти СШАПогляд

08:21

Чи є загроза блекауту: у Раді назвали цілі нових масованих ударів РФ

08:11

"Останньої краплі не буде": Трамп сказав, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

07:23

Трамп не збирається передавати Tomahawk Україні, але є нюанс: деталі

Реклама
06:54

У російському Саратові - вибухи: дрони атакували НПЗВідео

06:32

Емоційні гойдалки ТрампаПогляд

05:30

"Без овечок і кізок нікуди": Анна Asti вирішила кардинально змінювати життя

04:45

Кохання постукає у двері: на трьох знаків зодіаку чекають сюрпризи та зустрічі

04:09

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по законуВідео

03:30

Секрет "старої школи": навіщо водії взимку беруть до машини пакет із водою

03:00

Посміхнеться удача: які знаки зодіаку отримають грошовий імпульс від Всесвіту

02:30

"Відчував, що щось буде": Бєдняков висловився про возз'єднання з Короткою

01:30

Бездонний запас води з космосу: вчені приголомшили неймовірним відкриттям

01:27

Машину Коляденка розбили в Києві - деталі

02 листопада, неділя
23:48

Максим Галкін покинув Кіпр - де зараз перебуває шоумен

23:43

Трамп знайшов важіль тиску на РФ в обхід Китаю: несподіваний прогноз

22:45

Є результати у знищенні росіян: Зеленський про ситуацію навколо Покровська

21:49

"Без світла" триває: Укренерго оголосило графік відключень на 3 листопада

21:26

Потужні удари по росіянах: Сили оборони загальмували наступ РФ у Куп'янську

21:00

Неправильна обрізка "краде" розмір: як сформувати гортензію для пишного цвітінняВідео

20:26

Без опалення та сушильної машини: як висушити білизну за лічені хвилиниВідео

20:25

Путін так підставився вперше в своїй президентській карʼєріПогляд

20:13

Забарний під новим випробуванням: французький клуб планує нову покупку

20:06

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана БандериВідео

Реклама
19:27

У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

18:51

"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

18:50

Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

18:28

Коли в Кремлі "скинуть Путіна": Ейдман назвав головну умову перевороту у РФ

18:10

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальнеВідео

17:40

"Подолати страх смерті нереально": у Павла Табакова діагностували онкологію

17:23

Підрозділи 125 ОВМБр зникли на Запорізькому напрямку, зв'язку з бійцями немає

17:08

Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

17:07

Які шапки в моді 2025: ці головні убори не зіпсують стильний образВідео

16:57

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти