'Можемо підірвати світ 150 разів': Трамп похвалився американською 'ядеркою'

Президент США стверджує, що оновив американський ядерний арсенал у свою попередню каденцію та вважає його "найкращим у світі".

Трамп визнає руйнівну силу ядерної зброї, але вважає випробування виправданими / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

У США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни

Трамп акцентував на необхідності випробувань ядерної зброї

Глава США обговорював питання денуклеаризації з Путіним і Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Штатів більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни світу, і він не хоче, щоб США "були єдиною країною, яка не проводить випробування".

В інтерв'ю CBS News глава Білого дому заявив про необхідність процесу поступового скорочення або повної ліквідації ядерної зброї.

"У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Росія посідає друге місце. Китай - дуже віддалене третє, але вони будуть рівні через п'ять років. Знаєте, вони швидко її виробляють, і я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією", - сказав Трамп.

Президент США уточнив, що він обговорював це питання з лідерами Росії та Китаю - Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.

"Денуклеаризація - це дуже важлива річ. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме її багато", - заявив Трамп.

Після слів Трампа про процес скорочення ядерної зброї журналістка CBS News запитала, навіщо Штатам випробовувати ядерну зброю. Трамп відповів, що він не хоче, щоб США "були єдиною країною, яка не проводить випробування".

"Хіба це не логічно? Ти створюєш ядерну зброю, а потім не проводиш випробувань. Як ти це зробиш? Як ти дізнаєшся, чи працює вона? Ми повинні це зробити", - сказав Трамп.

"Росія оголосила, що буде проводити випробування. Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни також проводять випробування. Ми - єдина країна, яка не проводить випробування, і я не хочу, щоб ми були єдиною країною, яка не проводить випробування. Я кажу, що ми будемо випробовувати ядерну зброю, як це роблять інші країни. Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це не говорять. Ми - відкрите суспільство. Ми інші. Ми говоримо про це", - сказав він.

​Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Президент США додав, що вважає американську ядерну зброю найкращою у світі. За словами глави Білого дому, це саме він "оновив і побудував" її впродовж чотирьох років своєї першої каденції.

"І я ненавидів це робити, бо про їхню руйнівну силу навіть говорити не хочеться. Але якщо інші люди їх матимуть, то й ми повинні їх мати", - додав президент США.

Як писав Главред, наприкінці жовтня віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп наказав відновити ядерні випробування після 33-річної перерви. Випробування покликані перевірити ефективність американського ядерного арсеналу і гарантувати дієвість системи ядерного стримування.

Влітку 2025 року Сполучені Штати Америки, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, даючи зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що вони, як і раніше, прихильні до європейської безпеки. Про це писало агентство Bloomberg із посиланнями на дані аналітиків у сфері оборони з відкритих джерел.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін нещодавно похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник".

У якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв у коментарі Главреду заявив, що Росія могла б вдатися до застосування ядерної зброї, якщо президент Володимир Путін зрозуміє, що не зможе досягти поставлених перед війною цілей.

За словами Бондарєва, у разі безрезультатності війни, значних втрат для країни і необхідності ухвалювати мир на компромісних умовах, оточення Путіна може відчути, що "півкраїни вгробили через дрібниці", наприклад через Крим або ЛДНР. У такій ситуації бюрократи, олігархи і військові можуть почати ставити запитання про сенс подальших дій лідера РФ.

Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

