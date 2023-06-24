Пригожин захопив військові об'єкти Ростова: Гіркін оголосив громадянську війну

Євген Пригожин окремо вийшов в ефір в соцмережах і заявив, що всі військові об'єкти Ростова-на-Дону контролює ПВК "Вагнера".

https://glavred.net/world/prigozhin-pohvastal-chto-zahvatil-vse-voennye-obekty-rostova-10480357.html Посилання скопійоване

Пригожин почав із захоплення місцевого штабу в Ростові / скріншоти з відео

Підконтрольні Євгену Пригожину бойовики з ПВК "Вагнера" на чолі з ним самим захопили будівля штабу Південно-Східного військового округу агресорської армії.

Що цікаво, військовослужбовці армії окупантів опору ніякого не чинили "вагнерам". Ватажок ПВК "Вагнера" потім у своїй класичній хамській манері повів діалог із заступником міністра оборони країни-агресора Росії Юнусом-Беком Євкуровим та заступником начальника Генштабу Володимиром Алексєєвим.

"По нас стріляти, а ми їх – збивати. Збивши. Зіб'ємо все, якщо ви будете їх посилати. Тому що ви довбайте по мирних жителях. Ви знищуєте "мирняк". І совісті у вас ніякої не було [...]. Ще раз - ми сюди приїхали, ми хочемо отримати начальника Генштабу і Шойгу. Поки їх не буде, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов. Або йдемо на Москву", - пафосно сказав Пригожин.

відео дня

Пізніше він окремо вийшов в ефір і заявив, що всі військові об'єкти Ростова контролює ПВК "Вагнера".

"Всі військові об'єкти Ростова під контролем, в тому числі аеродром. "Вагнер" ніяк не заважає воювати з Україною", — сказав він.

Матьорий бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков) не став довго відмовчуватися і оголосив про те, що в країні-агресорі РФ почалася громадянська війна.

"Ну-с, рано-вранці Пригожин узяв Ростов. Штаб ПВО і УВС по Ростовській області (а ймовірно - і УФСБ) - у нього під контролем. Веде переговори з Євкуровим і Олексієвим. Погрожує піти на Москву. Хваляється трьома збитими гелікоптерами ЗС РФ і обіцяє збивати ще. Перший великий успіх ним здобутий. Тепер або громадянська війна прямо зараз. Або трохи пізніше", - написав він.

Військовий переворот в РФ

Увечері 23 червня стало відомо про те, що російські військові за наказом Міноборони РФ нібито завдали ракетні удари по тиловому табору "вагнерівців" і знищили багато бойовиків. Євген Пригожин в сказі через це і заявив, що йде "боротися з беззаконням", яке відбувається в РФ.

Терористи Ігор Гіркін назвав це військовим переворотом і акцентував увагу на тому, що цей заколот вже вийшов з-під контролю. У Міноборони РФ намагаються виправдатися і спростувати всі звинувачення, про які говорить Пригожин.

Прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що диктатор вже про все знає і приймає якісь рішення. Після цього стало відомо, що на Пригожина вже завели справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Пізніше Пригожин розповів подробиці про те, як саме Міноборони організувало операцію зі знищення "вагнерівців". За його даними, окупанти використовували артилерію і літаки.

За даними Пригожина, Шойгу особисто прилетів до Ростова, щоб проконтролювати операцію зі знищення "вагнерівців". Після цього він раптово сів у літак і якомога швидше полетів.

Інші новини: