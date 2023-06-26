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"Не хотіли скидати Путіна": Пригожин виправдався і розмріявся про "взяття" Києва

Ангеліна Підвисоцька
26 червня 2023, 18:56 оновлено 26 червня, 19:26
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Ватажок ПВК "Вагнер" після провальної спроби дійти до Москви зі своїми найманцями, раптово вийшов на зв'язок і виправдався.
Пригожин, вагнерівці
Пригожин виправдався після провалу "маршу на Москву" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який повів своїх найманців у наступ на Москву, але раптово передумав, почав виправдовувати свої провальні спроби. Через добу повної тиші він вирішив розповісти про те, чому пішов на Москву і чому зупинився. Його голосове повідомлення вже розлетілося в Мережі.

Пригожин стверджує, що "Вагнер" повинен був припинити своє існування з 1 липня. Але після того, як російські військові нібито обстріляли польовий табір "вагнерівців", він вирішив йти на Москву.

"Після цього" рада командирів ПВК прийняла рішення висуватися негайно", - сказав Пригожин.

відео дня

Головний "вагнерівець" заявив, що похід на Москву був організований нібито щоб не допустити закриття ПВК.

Під час цього наступу російські вертольоти намагалися вдарити по колоні "вагнерівців", але ті збили 6 вертольотів і один літак. Однак тепер Пригожин різко заявив, що він шкодує про нанесення цих ударів.

"Ми шкодуємо про те, що ми змушені були завдавати ударів по авіаційних засобах. Але ці кошти кидали бомби і наносили авіаційні удари", - сказав Пригожин.

"Кухар" Путіна різко почав виправдовуватися і говорити про те, що він нібито "не планував" скидати і захоплювати владу в Росії. За 200 км до Москви він зупинився "вагнерівців" нібито "щоб не проливати російську кров".

"Перший штурмовий загін, який був в 200 км від Москви, розгорнув артилерію, провів розвідку місцевості, і стало очевидно, що в цей момент проллється багато крові. Тому ми вважали, що демонстрація того, що ми збиралися зробити, достатня ... Ми йшли для демонстрації свого протесту, а не, щоб повалити владу в країні ... У цей момент Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи ПВК "Вагнер" в законній юрисдикції", - сказав Пригожин.

Він цинічно додав, що "вагнерівці" "могли б захопити Київ за 1 день".

"За 24 години ми пройшли ту відстань, яка відповідає відстані від місця старту російських військ 24 лютого 2024 року до Києва і від цієї ж точки до Ужгорода. "Якби дії під час початку СВО виконувало підрозділ, подібне ПВК "Вагнер", то спецоперація, можливо, тривала б добу", - розмріявся Пригожин.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, своєю чергою, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Інші новини:

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