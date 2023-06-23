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Пригожин оголосив "війну" Міноборони РФ: всі подробиці

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2023, 22:43 оновлено 23 червня, 23:59
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Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців".
Пригожин оголосив 'війну' Міноборони РФ: всі подробиці
Пригожин оголосив війну Міноборони РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот: відео Telegram

У Мережі з'явилося відео, на якому видно розгромлений табір бойовиків ПВК "Вагнер". Головний "вагнерівець" Євген Пригожинзаявив, що це нібито зробили російські військові за наказом глави Міноборони РФ Шойгу.

Пригожин назвав "злом" те, що робить військове керівництво РФ і пригрозив зупинити його.

"Вони нехтують життям солдатів. Вони забули слово "справедливість", і ми повернемо її. Тому ті, хто знищив сьогодні наших хлопців, і знищили десятки, багато десятків тисяч життів російських солдатів, будуть покарані. Я прошу нікому не чинити опір. Всі, хто буде намагатися чинити цей опір, ми будемо вважати, що це загроза, і знищувати негайно, включаючи будь-які блокпости, що встали на нашому шляху, будь-яку авіацію, яку побачимо над своїми головами", - сказав Пригожин.

відео дня

Він додав, що планує відправити назад на фронт своїх "вагнерівців" після того, як розправиться зі своїм "ворогом".

"Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися, чому в країні твориться свавілля. Всі, хто хоче - приєднуйтесь. Треба закінчувати з цим неподобством ... Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів, і повернемося на фронт. Справедливість у військах буде відновлена. А після цього - справедливість для всієї Росії", - сказав Пригожин.

Дивіться відео зі знищеними позиціями "вагнерівців":

позиції вагнерівців
Росіяни обстріляли тиловий табір "вагнерівців" / фото: скріншот

У РФ буде переворот

Колишній ватажок бойовиків"ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що в РФ вже почалася спроба військового перевороту.

"Країна на межі спроби військового перевороту. Хто його ініціює - поки не ясно. Не виключено, що до нього прагнуть обидві ворогуючі фракції "партії влади" при нейтралітеті третьої (ФСБ і Радбез)", - написав Гіркін.

Гіркін також назвав цей інцидент військовим заколотом і акцентував увагу на тому, що він вже "вийшов з-під контролю".

"Вимагає негайного втручання президента. Якщо він ще у нас взагалі є...", - написав Гіркін.

У відділах поліції Ростовської області вже запроваджено план "Крепость". Співробітників екстрено підняли по тривозі та зобов'язали швидко зібратися. План передбачає взяття під особливий контроль важливих об'єктів ситових відомств та готовність до відбиття нападу. У місті перекривають вулиці.

Дивіться відео з військовою технікою у центрі Ростова:

Пригожин оголосив 'війну' Міноборони РФ: всі подробиці
У центр Ростова стягують військову техніку / фото: скріншот

Виправдання Міноборони РФ

Після обвинувальної заяви Пригожина, Міноборони РФ поспішило виправдатися і спробувало зняти з себе відповідальність.

"Всі поширювані в соціальних мережах від імені Є. Пригожина повідомлення і відеокадри про нібито" нанесення МО РФ удару по "тилових таборах" ПВК "Вагнер", не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією", - заявили у Telegram-каналі відомства.

пост Міноборони рф
Міноборони виправдовується після заяви Пригожина / фото: скріншот

Реакція Кремля

Російського диктатора Володимира Путіна поінформували про початок цієї "війни" між Пригожиним і Міноборони РФ. Принаймні так стверджує його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандист.

"Президент Путін проінформований про всі події навколо Пригожина. Необхідні заходи вживаються", - сказав Пєсков.

Проти Пригожина відкрили справу

Після заяв Пригожина проти нього вже в РФ відкрили кримінальну справу. Національний антитерористичний комітет спростував усе, про що говорив головний "вагнерівець" та відкрив справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Конфлікт Пригожина і Шойгу

Ватажок бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня вирішив піти на публічний конфлікт з главою Міноборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і Генштабу Валерієм Герасимовим. Він, використовуючи нецензурну лексику, в жорсткій формі зажадав від них видати бойовикам Вагнера боєприпаси. Пізніше Пригожин вивів своє військове формування з Бахмута.

Днями міністр оборони агресора Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким всі так звані "добровольчі формування" повинні перейти під контроль Міноборони. Пригожин сказав, що нічого не буде підписувати. Свою заяву він повторив і після того, як директор РФ Путін натякнув, що контракти повинні підписати всі.

"Всі накази і укази, які формує Шойгу, стосуються тільки працівників міноборони і на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не буде підписувати ніяких контрактів з Шойгу", - підкреслив Пригожин.

У своєму останньому інтерв'ю ватажок ПВК "Вагнер" накинувся на Кремль. Він назвав цю війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, "бездарно спланованою операцією". Він відкрито заявив і підтвердив, що Міноборони РФ нахабно обманювало окупантів і навіть Путіна, коли планували повномасштабне вторгнення в Україну.

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