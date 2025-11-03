Рус
Трамп не збирається передавати Tomahawk Україні, але є нюанс: деталі

Анна Ярославська
3 листопада 2025, 07:23оновлено 3 листопада, 08:04
Президент США негативно відповів на запитання, чи забезпечить його адміністрація ЗСУ Томагавками.
Дональд Трамп, ракети Tomahawk
Дональд Трамп сказав, чи передасть ракети Tomahawk Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

  • Трамп поки що не збирається передавати Tomahawk Україні
  • Президент США може змінити своє рішення

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні.

На борту літака Air Force One журналісти поставили запитання Трампу щодо того, чи розглядає його адміністрація можливість надання Україні ракет великої дальності Tomahawk.

"Ні, принаймні зараз", - зазначив глава Білого дому.

За його словами, він може "змінити рішення", але поки що його відповідь: "ні".

Дивіться відео - Трамп прокоментував постачання Tomahawk Україні:

Постачання ракет Tomahawk Україні - останні новини

За даними CNN, Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності Томагавк, оцінивши, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Водночас остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа.

Як повідомляв Главред, поки остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віцепрезидент Штатів Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, однак стурбований питаннями безпеки США.

23 жовтня президент Зеленський заявив, що ракети Tomahawk можуть змінити хід війни і змусити Путіна відчути наслідки агресії. Київ веде переговори з європейськими країнами, де є такі ракети.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чи наважиться Трамп на передачу Томагавків Києву: думка експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що ймовірність постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk є способом тиску на Росію.

"А ось питання далекобійної зброї залишається відкритим - її можуть надати, а можуть і ні. Тобто головна проблема полягає не в зброї, а в тому, як Трамп усе сприйме емоційно. Зараз він налаштований позитивно і щодо України, і щодо Зеленського - ми це бачимо. Але ситуація може змінитися", - сказав експерт у коментарі Главреду.

Він не виключає, що якщо ставлення Трампа стане критичним або він відчує розчарування, тоді можуть з'явитися ризики: затримки з поставками озброєння або навіть посилення його симпатій до Володимира Путіна.

"Просто дистанціюватися від цієї теми ми теж не можемо - потрібно знайти правильну тональність і форму комунікації. Трампу не можна сказати відверте "ні", але не можна й погодитися, адже обидва варіанти несуть ризики. Необхідно пройти між "Сциллою і Харибдою" - уникнути прямої відповіді, але при цьому продемонструвати доброзичливість", - додав Фесенко.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп Томагавк військова допомога війна Росії та України
Росії приготуватися: американці зібралися по-справжньому взятися за ВенесуелуПогляд

