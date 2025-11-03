Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Останньої краплі не буде": Трамп сказав, коли закінчиться війна в Україні

Анна Ярославська
3 листопада 2025, 08:11
672
Президент США заявив про "важку війну" і для Росії, і для України.
'Останньої краплі не буде': Трамп сказав, коли закінчиться війна в Україні
Трамп очікував простішого шляху до миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головні тези:

  • У війні Росії проти України не існує "останньої краплі"
  • Протистояння важке як для України, так і для Росії
  • Конфлікт може тривати, поки не вичерпає себе природним чином

Президент США Дональд Трамп прокоментував небажання глави РФ Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.

На борту літака Air Force One журналісти поставили запитання Трампу про те, чи існує "остання крапля", після якої Кремль готовий погодитися на мир.

відео дня

"Останньої краплі не буде. Іноді потрібно дати їм можливість з'ясувати стосунки. І вони борються, і вони з'ясовують стосунки. І для Путіна це була важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І це було важко для України. Важко довелося обом. Іноді потрібно просто дозволити війні дійти до кінця", - сказав глава Білого дому.

Трамп також знову нагадав, що вже "залагодив вісім воєн".

"Я думав, що ця буде легшою, ніж деякі з тих, що ми владнали", - додав президент США.

Дивіться відео - Трамп прокоментував війну Росії проти України:

Скриншот

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп поговорив з главою Китаю Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

"Ми з Сі довго говорили про Україну, будемо працювати. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли в боротьбі, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити", - сказав Трамп.

На саміті керівників країн АТЕС Трамп заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована. "Теплі стосунки" з російським лідером Володимиром Путіним мали б призвести до простого її завершення.

"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований - Росія та Україна", - заявив глава Білого дому.

Після випробування російської ракети "Буревісник" Трамп закликав Путіна зосередитися на завершенні війни в Україні замість ракетних запусків. Він також нагадав про ядерну зброю США, зокрема потужні підводні човни біля російського узбережжя.

Крім цього, Трамп натякнув на можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

Трамп послав Путіну сигнал: думка експерта

Одразу після переговорів президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна глава Білого дому доручив Пентагону негайно почати американські ядерні випробування. Це був важливий сигнал для Росії та Китаю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За словами експерта, у такий спосіб Трамп демонструє Китаю готовність США протидіяти можливій військовій загрозі та сигналізує, що Вашингтон не має наміру миритися з підготовкою Пекіна до конфронтації.

Водночас Америка також показує, що не боїться ядерних загроз з боку Росії і готова змагатися з нею у сфері озброєнь.

"Подивимося, як це вийде, особливо в Росії, яка не має ресурсів на ці змагання. Втім, як і в Китаю", - резюмує він.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація надкритична, росіяни є по всьому Покровську: військові - про ситуацію в місті

Ситуація надкритична, росіяни є по всьому Покровську: військові - про ситуацію в місті

10:36Фронт
Стратегічна ціль РФ після Покровська: в ISW назвали, яке місто під загрозою

Стратегічна ціль РФ після Покровська: в ISW назвали, яке місто під загрозою

09:25Україна
Максим Гардус: Орбану нічого запропонувати, його вплив на Трампа перебільшений

Максим Гардус: Орбану нічого запропонувати, його вплив на Трампа перебільшений

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Українською чи російською: розкрито, якою мовою говорили князі Київської Русі

Українською чи російською: розкрито, якою мовою говорили князі Київської Русі

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальне

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана Бандери

Останні новини

10:58

Трамп пояснив, чому в нього не виходить зупинити Путіна в Україні

10:58

В Україні тимчасово скасували графіки: коли знову почнуть вимикати світло

10:54

"Я справді щасливий": Сасанчин злився в поцілунку з новою коханою

10:48

Чому 4 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

10:45

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - зрив, Козлам - помилки

Параліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і СіПараліч економіки та розпад: Загородній – про те, що загрожує Росії після зустрічі Трампа і Сі
10:36

Ситуація надкритична, росіяни є по всьому Покровську: військові - про ситуацію в місті

10:31

"Купуйте все, що є": Вучич не проти продати ЄС боєприпаси для України

09:47

Владні, жорстокі та не хочуть стосунків: 5 міфів про Овнів, у які всі вірять

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 листопада (оновлюється)

Реклама
09:25

Стратегічна ціль РФ після Покровська: в ISW назвали, яке місто під загрозою

09:25

"Можемо підірвати світ 150 разів": Трамп похвалився американською "ядеркою"

09:24

Актор-військовий розкрив правду про Тараса Цимбалюка та його волонтерство

09:22

Гороскоп на завтра 4 листопада: Левам - нові можливості, Близнюкам - зрада

09:02

Ірина Білик жорстко обійшлася з Дімою Коляденком - що сталося

09:00

Максим Гардус: Орбану нічого запропонувати, його вплив на Трампа перебільшений

08:47

Карта Deep State онлайн за 3 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:41

Ядерна дубина Росії давно прогнила, Путіну нічим відповісти СШАПогляд

08:21

Чи є загроза блекауту: у Раді назвали цілі нових масованих ударів РФ

08:11

"Останньої краплі не буде": Трамп сказав, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

07:23

Трамп не збирається передавати Tomahawk Україні, але є нюанс: деталі

Реклама
06:54

У російському Саратові - вибухи: дрони атакували НПЗВідео

06:32

Емоційні гойдалки ТрампаПогляд

05:30

"Без овечок і кізок нікуди": Анна Asti вирішила кардинально змінювати життя

04:45

Кохання постукає у двері: на трьох знаків зодіаку чекають сюрпризи та зустрічі

04:09

Штраф до 8500 гривень: коли міняти шини, щоб уникнути покарання по законуВідео

03:30

Секрет "старої школи": навіщо водії взимку беруть до машини пакет із водою

03:00

Посміхнеться удача: які знаки зодіаку отримають грошовий імпульс від Всесвіту

02:30

"Відчував, що щось буде": Бєдняков висловився про возз'єднання з Короткою

01:30

Бездонний запас води з космосу: вчені приголомшили неймовірним відкриттям

01:27

Машину Коляденка розбили в Києві - деталі

02 листопада, неділя
23:48

Максим Галкін покинув Кіпр - де зараз перебуває шоумен

23:43

Трамп знайшов важіль тиску на РФ в обхід Китаю: несподіваний прогноз

22:45

Є результати у знищенні росіян: Зеленський про ситуацію навколо Покровська

21:49

"Без світла" триває: Укренерго оголосило графік відключень на 3 листопада

21:26

Потужні удари по росіянах: Сили оборони загальмували наступ РФ у Куп'янську

21:00

Неправильна обрізка "краде" розмір: як сформувати гортензію для пишного цвітінняВідео

20:26

Без опалення та сушильної машини: як висушити білизну за лічені хвилиниВідео

20:25

Путін так підставився вперше в своїй президентській карʼєріПогляд

20:13

Забарний під новим випробуванням: французький клуб планує нову покупку

20:06

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана БандериВідео

Реклама
19:27

У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

18:51

"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

18:50

Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

18:28

Коли в Кремлі "скинуть Путіна": Ейдман назвав головну умову перевороту у РФ

18:10

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальнеВідео

17:40

"Подолати страх смерті нереально": у Павла Табакова діагностували онкологію

17:23

Підрозділи 125 ОВМБр зникли на Запорізькому напрямку, зв'язку з бійцями немає

17:08

Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

17:07

Які шапки в моді 2025: ці головні убори не зіпсують стильний образВідео

16:57

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти