'Останньої краплі не буде': Трамп сказав, коли закінчиться війна в Україні

Президент США заявив про "важку війну" і для Росії, і для України.

Трамп очікував простішого шляху до миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головні тези:

У війні Росії проти України не існує "останньої краплі"

Протистояння важке як для України, так і для Росії

Конфлікт може тривати, поки не вичерпає себе природним чином

Президент США Дональд Трамп прокоментував небажання глави РФ Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.

На борту літака Air Force One журналісти поставили запитання Трампу про те, чи існує "остання крапля", після якої Кремль готовий погодитися на мир.

"Останньої краплі не буде. Іноді потрібно дати їм можливість з'ясувати стосунки. І вони борються, і вони з'ясовують стосунки. І для Путіна це була важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І це було важко для України. Важко довелося обом. Іноді потрібно просто дозволити війні дійти до кінця", - сказав глава Білого дому.

Трамп також знову нагадав, що вже "залагодив вісім воєн".

"Я думав, що ця буде легшою, ніж деякі з тих, що ми владнали", - додав президент США.

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп поговорив з главою Китаю Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

"Ми з Сі довго говорили про Україну, будемо працювати. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли в боротьбі, і іноді доводиться дозволяти їм воювати, божевільні. Сі допоможе нам з Україною, але ми більше нічого не можемо зробити", - сказав Трамп.

На саміті керівників країн АТЕС Трамп заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована. "Теплі стосунки" з російським лідером Володимиром Путіним мали б призвести до простого її завершення.

"Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований - Росія та Україна", - заявив глава Білого дому.

Після випробування російської ракети "Буревісник" Трамп закликав Путіна зосередитися на завершенні війни в Україні замість ракетних запусків. Він також нагадав про ядерну зброю США, зокрема потужні підводні човни біля російського узбережжя.

Крім цього, Трамп натякнув на можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

Трамп послав Путіну сигнал: думка експерта

Одразу після переговорів президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна глава Білого дому доручив Пентагону негайно почати американські ядерні випробування. Це був важливий сигнал для Росії та Китаю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За словами експерта, у такий спосіб Трамп демонструє Китаю готовність США протидіяти можливій військовій загрозі та сигналізує, що Вашингтон не має наміру миритися з підготовкою Пекіна до конфронтації.

Водночас Америка також показує, що не боїться ядерних загроз з боку Росії і готова змагатися з нею у сфері озброєнь.

"Подивимося, як це вийде, особливо в Росії, яка не має ресурсів на ці змагання. Втім, як і в Китаю", - резюмує він.

