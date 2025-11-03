"Не міг відмовитися від віри": Павлік зробив останню послугу померлому сину

Трагедія Віктора Павліка не залишила байдужими шанувальників.

Син Віктора Павліка помер від раку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віктор Павлік

Син Віктора Павліка помер від раку

Що зірковий батько хотів встигнути зробити для сина

Відомий український співак Віктор Павлік втратив свого сина Павла п'ять років тому. Хлопець помер у віці 21 року від раку. До останнього моменту артист боровся за життя сина і робив усе, щоб полегшити його стан. Про це розповіла дружина співака Катерина Репяхова в Instagram.

Блогерка відреагувала на коментар, у якому Віктора Павліка звинуватили в тому, що він "кинув рідних дітей". Це обурило Катерину. За її словами, чоловік був поруч із Павлом до останньої хвилини й оточував його турботою.

"Напевно, це єдиний хейт, за який я готова придушити. Викинув рідних дітей або кинув хворого сина. З першої і до останньої хвилини Віктор Павлік був поруч! Мив, годував, носив на собі! За всі інші питання я мовчу", - написала Репяхова.

Від чого помер син Віктора Павліка / фото: instagram.com, Віктор Павлік

Дружина співака також згадала, як артист до кінця піклувався про сина. Коли Павлу стало гірше і він уже не міг ходити, Віктор знайшов спеціальну конструкцію, щоб піднімати його до ванни і дати можливість скупатися.

"І хоча вже було зрозуміло, що Паша не зможе скористатися цією ванною, Франкович усе одно наполіг. Він просто не міг відмовитися від віри, що це ще можливо. Тоді я зрозуміла: не потрібно його відмовляти від таких рішень. Бо саме так, через дії, через турботу, через спроби полегшити його ставало легше. Це одна історія з 1000. Він жив сином...", - поділилася з підписниками Катерина.

Син Віктора Павліка Павло / фото: instagram.com, Віктор Павлік

Віктор Павлік - діти

У співака Віктора Павліка четверо дітей від різних шлюбів. Старший син, Олександр (від першого шлюбу), займається музикою і є телеведучим. Від другого шлюбу у співака є донька Христина. Найбільшою трагедією для сім'ї стала втрата сина Павла (від третього шлюбу з Ларисою Созаєвою), який помер 2020 року після тривалої боротьби з раком. У червні 2021 року в четвертому шлюбі з Катериною Репяховою у Віктора Павліка народився четвертий син - Михайло.

Віктор Павлік / інфографіка: Главред

Про персону: Віктор Павлік Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

