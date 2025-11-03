Що буде з ноутбуком, якщо він постійно підключений до мережі

Розбираємося, що з цього міф, а що - реальність.

Багато користувачів, особливо ті, що працюють віддалено, тримають ноутбук підключеним до мережі весь день. Виникає питання: чи шкодить це пристрою й акумулятору?

Сучасним ноутбукам це не небезпечно

Раніше вважалося, що постійне підключення до зарядки скорочує термін служби батареї, пише bgr.com. Це дійсно було актуально для старих моделей. Однак сучасні ноутбуки використовують інтелектуальні системи зарядки: вони подають мінімальний струм, лише підтримуючи заряд, а не перевантажують акумулятор.

Вбудований контролер живлення регулює подачу енергії, а адаптер-"цеглина" на кабелі блокує зайву потужність, захищаючи акумулятор від перегріву та перенапруги.

Є нюанси: стежте за температурою

Якщо ваш ноутбук вирішує прості завдання - робота з документами, онлайн-офіс, браузер - проблем не буде. Але під час відеомонтажу, ігор або інших ресурсоємних процесів пристрій може сильно нагріватися. Ознаки перегріву:

посилений шум кулера

відчутно гарячий корпус

система починає "гальмувати"

У таких сценаріях краще періодично відключати ноутбук від мережі і давати йому охолонути.

Також не використовуйте ноутбук під прямими сонячними променями або на холоді - це прискорює знос батареї.

Акумулятор все одно старіє

Будь-яка батарея має обмежений ресурс. Якщо ноутбук починає швидко розряджатися і працювати тільки від мережі, можливо, настав час замінити акумулятор.

