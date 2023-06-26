Пригожину допомагав Генштаб РФ: у Мережі розкрили деталі бунту "вагнерівців"

Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а його друзі в ГУ Генштабу обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

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Пригожин не бачив для себе перспектив у разі вторгнення в Москву та переграв плани / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 161.ru

Кілька місяців тому над Євгеном Пригожиним в Кремлі стали згущуватися хмари, тому ватажок ПВК "Вагнера" почав шукати варіанти боротьби за виживання. Одним з них був похід на Москву з розколом еліт і явною підтримкою суспільства. Але дещо пішло не за планом. Деталі розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, Пригожина попередили про недавнє розпорядження російського диктатора Володимира Путіна "остаточно вирішити питання з ПВК Вагнера і особисто з Пригожиним".

"Пригожину оперативно передавали плани щодо знищення непокірної частини ПВК, і йому вдавалося обходити або нейтралізувати не надто витончені задуми керівництва військового блоку. Разом з цим, він з частиною керівництва ПВК Вагнера готував плани того, що повинно було стати основою військового перевороту і захоплення влади в Росії", - йдеться у повідомленні.

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Після недавнього турне по країні та зустрічей з "народом" Пригожин повірив у власну популярність, а його особисті рейтинги на другому місці після Путіна дали йому впевненість у народній підтримці.

За даними каналу, напередодні 23 червня Пригожина сповістили про плани Міністерства оборони і Генерального штабу завдати удару "в спину" по тилових розташуваннях ПВК Вагнера. Пригожин вирішив переграти ситуацію і за його розпорядженням було реалізовано інсценування удару по розташуванню ПВК за годину до завдання реального удару, з подальшими звинуваченням Шойгу і вже підготовленим походом на Ростов і Москву.

"Все відбувалося в координації Пригожина з Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Пригожин розраховував на народну підтримку, а його друзі в ГУ Генштабу обіцяли перехід на його бік великого числа військових Збройних сил РФ при загальному нейтралітеті тих, хто не приєднається.

"Похід на Москву передбачався тріумфальним з розколом еліт та явною підтримкою суспільства. Треба зазначити, що свою частину підтримки друзі Пригожина з ГУ Генштабу виконали і сприяли безперешкодному руху колон ПВК до Ростова, захопленню Ростова і блокували більшість потуг з боку Міністерства оборони заблокувати руху колон до Москви. Але Пригожин помилився. Не було явної народної підтримки, а армія обмежилася нейтралітетом і хода колони ПВК Вагнера не виглядала тріумфальною", - пише генерал СЗР.

Вранці 24 червня Пригожин зробив невтішні для себе висновки. Було вирішено все одно продовжувати рух на Москву, але частина планів була скоригована.

"І коли на зв'язок з керівником ПВК вийшов Лукашенко на прохання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, Пригожин вже був готовий домовлятися. Переговори тривали близько двох годин", - йдеться у повідомленні.

Пригожин, який на той час вже не бачив для себе перспектив у разі вторгнення в Москву, погодився оформити "прописку" частини ПВК Вагнера в Республіці Білорусь під гарантії Лукашенка, амністію та зняття претензій для всіх учасників заколоту.

"Зі свого боку Пригожин вимагав відставки Шойгу і Герасимова. Йому було обіцяно відсторонення Шойгу та Герасимова та їхні офіційні відставки і притягнення до відповідальності. Гарантії давав Патрушев, нібито узгоджені з президентом. Пригожин провів раду командирів ПВК Вагнера і переконав їх погодитися, змалювавши загальну картину і переваги угоди. Після згоди Пригожина Шойгу був узятий під охорону, але щойно про це було повідомлено Путіну, він зажадав, щоб Шойгу негайно звільнили. На питання президенту, як бути з гарантіями Пригожину, Путін відповів, що він "ср*ати хотів на якісь гарантії", - повідомили подробиці на каналі.

Генерал СВР додав, що всі домовленості з Лукашенком, Путіним, Пригожиним, силовиками, військовими погоджував і координував секретар Радбезу Микола Патрушев.

"Незалежно від "гарантій" та "угод" в керівництві силового блоку є чітке рішення знищити керівництво ПВК Вагнера і частину "буйних" індивідуально в наступні кілька місяців. Президент Росії Володимир Путін від ухвалення більшості рішень під час кризи самоусунувся", - додали на каналі.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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