Суровікін затриманий за зв'язки з Пригожиним, Путін почав чистку - FT

Директор Кремля Путін має намір відновити свій "авторитет" після першої за десятиліття спроби державного перевороту в Росії, пишуть журналісти.

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Путін почав чистку в силових структурах РФ, Суровікін затриманий - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Командувач Повітряно-космічними силами окупантів агресора Росії Сергій Суровікін затриманий. Поки що незрозуміло, чи підозрюють Суровікіна в підтримці військового заколоту ПВК Вагнера і Євгена Пригожина. Глава Кремля Володимир Путін почав чистку в силових структурах і намагається відновити авторитет, який було підірвано в результаті першої за десятиліття спроби перевороту.

Британське видання Financial Times пише, що високопоставлений генерал російських окупантів Сергій Суровікін затриманий за добрі стосунки з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який раніше влаштував військовий заколот з походом на Москву.

"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав хороші стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було жодних повідомлень протягом декількох днів. Його затримали", - розповіли журналісти з посиланням на три джерела.

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При цьому вони додали, що на даний момент незрозуміло: Суровікін затриманий для допиту або йому висунули звинувачення в участі в заколоті Пригожина.

Путін почав чистки

За даними журналістів, у верхівці РФ сказали, що Путін почав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Військовий заколот Пригожина, який став першою за останні десятиліття спробою перевороту, підірвав "авторитет" Путіна, і тепер директор РФ намагається відновити свою репутацію і придушити критику.

"Путін знав про [плани заколоту Пригожина] заздалегідь, як ми розуміємо, і тому міг дещо підготуватися. Він міг побачити, хто що робив того дня. І зараз займається чищенням", - підкреслюється в матеріалі FT.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин, який довго конфліктує з міністром оборони окупантів РФ Сергієм Шойгу і главою Генштабу Валерієм Герасимовим, 23 червня звинуватив військове відомство в ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь Пригожин заявив, що його 25-тисячне угруповання Вагнер йде на Москву.

Наступного дня, 24 червня, Вагнер взяв Ростов-на-Дону. Бунтівники взяли під контроль всі військові об'єкти в місті, в тому числі і Південний військовий округ. Найманці збили декілька вертольотів окупантів ВКС РФ, які намагалися вдарити по ПВК.

Після цього Пригожин відправив колони ПВК Вагнер на Москву. Однак до столиці вони не дійшли – Пригожин в результаті перемовин, які вів від Москви Лукашенко, розгорнув свої війська назад. За підсумками було ухвалено рішення про те, що Вагнер разом з Пригожиним відправляється до Білорусі.

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