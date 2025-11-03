Чоловіків у розшуку можна забронювати: Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон про бронювання працівників ОПК із проблемами з військовим обліком.

Чоловіків у розшуку можна забронювати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Одним із ключових нововведень є можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо вони мають порушення або проблеми з військовим обліком.

Закон передбачає:

бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;

для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний термін випробування - 45 днів;

роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.

Документ розширює можливості бронювання для військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях. До цієї категорії належать особи, які:

не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;

взагалі не перебувають на військовому обліку;

не уточнили свої персональні дані;

перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від кількості вже заброньованих співробітників у цій установі. Термін бронювання - до 45 календарних днів з моменту укладення трудового договору, і надається воно не частіше ніж один раз на рік.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Восени 2025 року Україна проходить черговий етап оновлення системи мобілізації. Експерти прогнозують, що процес може стати інтенсивнішим через ситуацію на фронті. Крім того, до роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) уже починають залучати бойові підрозділи. Главред розібрався, як саме зміниться мобілізаційна система і які нові дані про громадян отримає ТЦК і СП.

Крім того, набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше добровільно проходити військову службу за контрактом. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов пояснив, на які саме спеціальності планують мобілізувати чоловіків цієї вікової категорії.

