Худий, з синцем і ліз до всіх цілуватися: Путін у Дербенті спантеличив своєю поведінкою

У мережі помітили "нюанси", які вказують на те, що у чергову поїздку Росією поїхав не справжній Путін.

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Путін у Дербенті спантеличив своєю поведінкою, у мережі заговорили про двійника/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін відвідав місто Дербент, що розташоване на півдні країни-агресорки Росії у Республіці Дагестан. Але в мережі одразу засумнівалися у тому, що в цю поїздку вирушив справжній Путін, адже його поведінка і низка помітних ознак були дуже дивними.

Відмінності від "стандартного Путіна" помітні як у зовнішності, так і в поведінці особи, яка прибула у Дербент. На це звернули увагу користувачі мережі. Зокрема, політолог Олексій Голобуцький звернув увагу у Twitter, що "нова версія" російського диктатора занадто худа у порівнянні з тим, що усі звикли бачити. Також Путін у Дербенті був дуже активним, веселим і часто сміявся, а обидві його руки добре функціонували.

Крім цього, навколо правого ока був помічений синець.

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"Сьогодні в Дербенті: Путін в чорному, худий, активний, обидві руки функціональні, постійно сміється, повністю зникло оте тотальне затинання в словах і екання, що помітили всі на офіційних нарадах вже пару тижнів як... І частково зведений синець довкола правого ока. Тюкнули по голові – і в Дербент? Не хотів на вахту заступати?", – написав Голобуцький.

Увагу користувачів мережі привернула ще й інша особливість – Путін пішов у натовп, залюбки обіймався і фотографувався з людьми, а декого навіть цілував.

Путін у Дербенті пішов у натовп обійматися з людьми/ скрін

Це одразу насторожило користувачів, адже відомо, що справжній Путін тримає усіх на карантині тиждень або два перед тим, як зустрітися з цими людьми. Таку інформацію підтверджували навіть так звані російські воєнкори, які зізнавалися про карантин під час виступу на російському пропагандистському телебаченні.

У мережі зазначають, що в Дербент міг приїхати двійник Путіна/ скрін

Двійники Путіна

Раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили низку основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресорки Росії Володимира Путіна від його двійників. Зазначається, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки і заходи, які він відвідує сам, поодинокі.

Психолог Дмитро Попов розповів, що є відразу кілька типів двійників диктатора Володимира Путіна, які замість нього беруть участь в офіційних заходах. Серед них виділяється так званий "Бункерний" двійник Путіна, який найчастіше замінює президента РФ.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначав, що російський диктатор Володимир Путін використовує технологію двійників. На це вказують оперативні розвіддані українських спецслужб та оцінки спеціалізованих фахівців. За словами Юсова, на основі отриманих даних вдалося зафіксувати, що у глави кремлівського режиму є троє двійників.

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