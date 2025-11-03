Україна отримала від Британії нову партію ракет Storm Shadow - Bloomberg

Постачання ракет було здійснено для того, щоб Україна була забезпечена запасами перед зимовими місяцями.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-poluchila-ot-britanii-novuyu-partiyu-raket-storm-shadow-bloomberg-10711841.html Посилання скопійоване

Україна отримала від Британії нову партію ракет Storm Shadow / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Коротко:

Конкретна кількість поставлених ракет не розкривається

Кремль може посилити атаки на українських громадян

Уряд Великої Британії нещодавно таємно поставив Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжити нанесення ударів по цілях на території Росії напередодні зими. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

"Постачання ракет було здійснено для того, щоб Україна була забезпечена запасами перед зимовими місяцями, протягом яких, на думку Великої Британії, Кремль може посилити атаки на українських громадян", - йдеться у статті. відео дня

При цьому конкретна кількість поставлених ракет не розкривається.

Bloomberg підкреслює, що Велика Британія та її союзники намагаються показати Володимиру Путіну, що західна підтримка України перевищить здатність російської економіки підтримувати військові зусилля.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Новий механізм військової допомоги - думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду розповів, що підтримка України з боку США та Європи триває. Головним партнером все ж залишається Євросоюз. Від країн надходить не тільки фінансування, а й військова допомога.

Україна також почала купувати американську зброю, а розплачується європейськими грошима.

"Україна купує американську зброю за європейські гроші. Ба більше, на зустрічі у Вашингтоні, яка відбулася 18 серпня, йшлося про дуже великий обсяг військових закупівель - на 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про зброю стримування, яка розглядається на перспективу як одна з гарантій безпеки для України. Така вагома військова і фінансова підтримка наших партнерів - це теж козир, який не дозволяє Росії виграти цю війну", - сказав Фесенко.

Військова допомога - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна підписала угоду зі Швецією про придбання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів Gripen. Президент Зеленський і прем'єр Швеції Крістерссон домовилися про наміри постачання літаків, які дозволять зміцнити повітряні сили України.

Також Зеленський заявив 23 жовтня, що в Україні поки немає крилатих ракет Tomahawk, але вони можуть з'явитися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред