Цінники раптово змінили: в Україні шалено подорожчали раніше доступні продукти

Головне:
- В супермаркетах підвищили ціни на молочні продукти
- Молоко популярних виробників вже коштує більше 55 гривень за пачку
- Кефір подорожчав на майже 5 гривень
В Україні ціни на продукти продовжують рости ледь не щодня. Не виключенням є і деякі молочні продукти, які вже у перші дні листопада подорожчали на кілька гривень.
Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Зокрема в українських супермаркетах підвищили ціни на кисломолочний сир, молоко та кефір.
Як переписали ціни на молочні продукти
Станом на сьогодні, 3 листопада, середня ціна на пачку кисломолочного сиру вагою 300 грамів становить 95,26 гривні, хоча ще у жовтні середньомімячна ціна на такий же продукт була 93,09 гривні.
Супермаркети підняли ціни і на молоко різних виробників. Наприклад, молоко Простонаше 1% тепер коштує в середньому 56,21 гривні за 900 мілілітрів, хоча минулого місяця українці могли його купити за ціною 55,18 гривні.
Ще помітніше подорожчало молоко Яготинське 2,6%. Пачка такого ж об'єму в середньому коштує 60,98 гривні проти 56,18 гривень минулого місяця.
Недешевим задоволенням став і кефір. За 950 мілілітрів кефіру Селянського 2,5% українці сьогодні мають віддати близько 68,10 гривень, хоча у жовтні платили 63,45 гривні.
Які продукти в Україні будуть рости у ціні
Главред писав, що на полицях українських супермаркетів та ринків продовжують рости ціни не лише на молочні продукти. Українські споживачі цієї зими можуть зіткнутися з суттєвим зростанням цін на тепличні овочі.
Причина цього може стати нестабільне енергопостачання та постійне подорожчання всіх видів енергоносіїв, необхідних для обігріву теплиць.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що цього року врожай гречки в Україні на 15% нижчий, ніж минулого. У зв'язку з цим можливе зростання цін на крупу через ажіотаж.
Напередодні повідомлялося, що кава деяких виробників в українських супермаркетах коштує вже більше 600 гривень. За останні пів року пачка кави подорожчала на більш як 130 гривень.
Раніше стало відомо, що після осіннього зниження цін в Україні вартість свинини досягла свого тимчасового мінімуму. Проте фахівці попереджають, що така стабільність може бути короткочасною.
Інші новини:
- Курс може шалено стрибнути вгору: скільки коштуватиме валюта з понеділка
- Популярний продукт в Україні став "золотим": в магазинах просять 110 грн за кг
- Трамп знайшов важіль тиску на РФ в обхід Китаю: несподіваний прогноз
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред