Цінники раптово змінили: в Україні шалено подорожчали раніше доступні продукти

Ціни на популярні товари неочікувано підвищили.

Як змінилися ціни на молочні продукти в Україні / Колаж: Главред, фото: Главред

Головне:

В супермаркетах підвищили ціни на молочні продукти

Молоко популярних виробників вже коштує більше 55 гривень за пачку

Кефір подорожчав на майже 5 гривень

В Україні ціни на продукти продовжують рости ледь не щодня. Не виключенням є і деякі молочні продукти, які вже у перші дні листопада подорожчали на кілька гривень.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Зокрема в українських супермаркетах підвищили ціни на кисломолочний сир, молоко та кефір.

Як переписали ціни на молочні продукти

Станом на сьогодні, 3 листопада, середня ціна на пачку кисломолочного сиру вагою 300 грамів становить 95,26 гривні, хоча ще у жовтні середньомімячна ціна на такий же продукт була 93,09 гривні.

Супермаркети підняли ціни і на молоко різних виробників. Наприклад, молоко Простонаше 1% тепер коштує в середньому 56,21 гривні за 900 мілілітрів, хоча минулого місяця українці могли його купити за ціною 55,18 гривні.

Ще помітніше подорожчало молоко Яготинське 2,6%. Пачка такого ж об'єму в середньому коштує 60,98 гривні проти 56,18 гривень минулого місяця.

Недешевим задоволенням став і кефір. За 950 мілілітрів кефіру Селянського 2,5% українці сьогодні мають віддати близько 68,10 гривень, хоча у жовтні платили 63,45 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти в Україні будуть рости у ціні

Главред писав, що на полицях українських супермаркетів та ринків продовжують рости ціни не лише на молочні продукти. Українські споживачі цієї зими можуть зіткнутися з суттєвим зростанням цін на тепличні овочі.

Причина цього може стати нестабільне енергопостачання та постійне подорожчання всіх видів енергоносіїв, необхідних для обігріву теплиць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що цього року врожай гречки в Україні на 15% нижчий, ніж минулого. У зв'язку з цим можливе зростання цін на крупу через ажіотаж.

Напередодні повідомлялося, що кава деяких виробників в українських супермаркетах коштує вже більше 600 гривень. За останні пів року пачка кави подорожчала на більш як 130 гривень.

Раніше стало відомо, що після осіннього зниження цін в Україні вартість свинини досягла свого тимчасового мінімуму. Проте фахівці попереджають, що така стабільність може бути короткочасною.

Інші новини:

