Прорив у переговорах України та РФ: у Туреччині назвали головну умову

Через кілька місяців може виникнути шанс для завершення війни, наголосив Хакан Фідан.

Хакан Фідан висловився щодо мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: U.S. Department of State, 117 ОМБР

Сторони не прагнуть до поступок, каже Хакан Фідан

Головною перешкодою на шляху до миру залишається статус територій Донбасу

Загострення боїв і посилення обстрілів, яке спостерігається зараз, - це типова військова тактика, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і пояснив, що якщо одна сторона йде на поступки, противник починає діяти більш рішуче.

Саме тому і Україна, і європейські країни, і Росія нарощують свої військові можливості, сказав він в інтерв'ю TRT Haber.

Фідан також зазначив, що головною перешкодою на шляху до миру залишається статус територій Донбасу. За його словами, у бесідах з американськими партнерами він отримав підстави думати, що в цьому питанні "за кілька місяців може виникнути шанс для вирішення".

"Росія прагне контролювати ці території. Україна вважає Донбас критично важливим для своєї територіальної цілісності і не має наміру здавати його без бою - передача регіону може призвести до втрати інших ділянок. Росіяни ж кажуть, що продовжуватимуть бій за будь-яку ціну і після захоплення цієї території підуть далі. Тому вони вимагають віддати її, щоб, на їхню думку, не втратити інші землі", - зазначив Фідан.

Він додав, що під час переговорів уже розроблено кілька варіантів врегулювання, які теоретично могли б зблизити позиції сторін.

Переговори про мир - думка експерта

Політолог і директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко зазначив, що як Росія, так і Україна прагнуть зміцнити свої позиції перед можливими переговорами.

"Наразі обидві сторони стримує триваюча війна на виснаження, яка не приносить реальної вигоди жодній з них. Рано чи пізно настане момент, коли ресурси будуть вичерпані до такої міри, що вести активні бойові дії стане просто неможливо", - підкреслив експерт.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

Про персону: Хакан Фідан Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

