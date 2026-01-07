Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

Співачка дуже сильно любить чоловіка, але не соромиться з ним сперечатися.

https://glavred.net/starnews/ni-odnogo-ragovora-bez-ssory-ruslana-raskryla-kak-prozhila-30-let-s-muzhem-10729922.html Посилання скопійоване

Руслана Лижичко - стосунки з чоловіком / колаж: Главред, фото: facebook.com, Руслана Лижичко

Ви дізнаєтеся:

Чому Руслана свариться з чоловіком

Що зберігає їхні стосунки

Українська співачка і переможниця конкурсу "Євробачення 2004" Руслана поділилася в інтерв'ю "Радіо Люкс" секретом своїх міцних стосунків із чоловіком. Артистка перебуває у щасливому шлюбі з продюсером Олександром Ксенофонтовим уже 30 років.

За словами Руслани, творчий союз двох амбітних людей не може обійтися без суперечок. Співачка не соромиться сказати чоловікові слово наперекір, що вже не дивує знайомих пари.

відео дня

Руслана Лижичко - особисте життя / фото: instagram.com, Руслана

"Люди, які нас дуже добре знають, вони не чули, щоб у нас хоча б одна розмова була без сварки. Без суперечок, вірніше, не сварки", - зізналася зірка.

Співачка вважає, що саме в запалі суперечки може народитися ідея, яка дасть новий поштовх для творчості. Незважаючи на спалахи емоцій у стосунках, пара змогла зберегти ніжність одне до одного. Артистка любить згадувати їхні молоді роки та спільні подорожі.

Руслана Лижичко зараз / фото: instagram.com, Руслана

"У нас саме в цих неймовірних суперечках завжди народжуються ідеї, які того варті. Насправді ми дуже любимо одне одного. У нас залишилися ці зворушливі стосунки", - розповіла Руслана.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Олена Тополя прокоментувала скандальні заяви свого колишнього цивільного чоловіка Вадима Лисиці. Продюсер висловив думку, що підігрівати реліз нової пісні за рахунок покинутих трьох дітей неправильно.

Також фіналістка романтичного реаліті "Холостяк" Анастасія Половинкина потрапила в дорожню пригоду дорогою до Харкова. На шляху засніженою трасою з Половинкиною сталася неприємність - автомобіль фіналістки шоу опинився в кюветі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Руслана Лижичко Руслана Лижичко або мононімно Руслана - українська співачка, музичний продюсер, автор-виконавець. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред