Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

Христина Трохимчук
7 січня 2026, 05:55
116
Співачка дуже сильно любить чоловіка, але не соромиться з ним сперечатися.
Руслана Лижичко - стосунки з чоловіком
Руслана Лижичко - стосунки з чоловіком / колаж: Главред, фото: facebook.com, Руслана Лижичко

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Руслана свариться з чоловіком
  • Що зберігає їхні стосунки

Українська співачка і переможниця конкурсу "Євробачення 2004" Руслана поділилася в інтерв'ю "Радіо Люкс" секретом своїх міцних стосунків із чоловіком. Артистка перебуває у щасливому шлюбі з продюсером Олександром Ксенофонтовим уже 30 років.

За словами Руслани, творчий союз двох амбітних людей не може обійтися без суперечок. Співачка не соромиться сказати чоловікові слово наперекір, що вже не дивує знайомих пари.

відео дня
Руслана Лижичко
Руслана Лижичко - особисте життя / фото: instagram.com, Руслана

"Люди, які нас дуже добре знають, вони не чули, щоб у нас хоча б одна розмова була без сварки. Без суперечок, вірніше, не сварки", - зізналася зірка.

Співачка вважає, що саме в запалі суперечки може народитися ідея, яка дасть новий поштовх для творчості. Незважаючи на спалахи емоцій у стосунках, пара змогла зберегти ніжність одне до одного. Артистка любить згадувати їхні молоді роки та спільні подорожі.

Руслана
Руслана Лижичко зараз / фото: instagram.com, Руслана

"У нас саме в цих неймовірних суперечках завжди народжуються ідеї, які того варті. Насправді ми дуже любимо одне одного. У нас залишилися ці зворушливі стосунки", - розповіла Руслана.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Олена Тополя прокоментувала скандальні заяви свого колишнього цивільного чоловіка Вадима Лисиці. Продюсер висловив думку, що підігрівати реліз нової пісні за рахунок покинутих трьох дітей неправильно.

Також фіналістка романтичного реаліті "Холостяк" Анастасія Половинкина потрапила в дорожню пригоду дорогою до Харкова. На шляху засніженою трасою з Половинкиною сталася неприємність - автомобіль фіналістки шоу опинився в кюветі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Руслана Лижичко

Руслана Лижичко або мононімно Руслана - українська співачка, музичний продюсер, автор-виконавець. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Руслана Лижичко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:54Фронт
Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

02:10Світ
Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:18Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

Китайський гороскоп на завтра 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Китайський гороскоп на завтра 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Останні новини

06:54

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:20

Ангели перебувають поруч із вами: якому знаку зодіаку усміхнеться доля до кінця зимиВідео

05:55

Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

04:41

Як у СРСР будували міста "з нуля" і чому вони досі розплачуються за цей експеримент

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні вівці за 43 секунди

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21
03:34

Як зварити яйця так, щоб вони легко чистилися: секретний лайфхак

02:26

Водії закликали взяти пакети з теплою водою в авто - несподіваний лайфхак

02:10

Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

01:51

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Реклама
01:20

Г'ю Джекман планує весілля з подругою-"розлучницею" - ЗМІ

01:12

Чому фіалка "відмовляється" цвісти: причина, яку більшість ігнорує

00:18

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:06

Про це знають лише одиниці: чому досвідчені возять у салоні брусок мила

06 січня, вівторок
22:41

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:23

Принц Гаррі може незабаром часу возз'єднатися з королівською родиною

22:05

П'ять природних способів захистити свій дім від щурів і мишей взимку

21:49

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січняФото

21:15

Ситуація зі світлом змінюється - графіки відключень для Дніпропетровщини на 7 січняФото

21:12

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

21:03

Ольга Харлан показала снігову казку з нареченим-італійцем

Реклама
21:00

Іноземні війська будуть розгорнуті: Зеленський, Макрон і Стармер підписали деклараціюВідео

20:53

Справи кепські: з'явилися тривожні новини про італійського актора Челентано

20:37

ТЕТ покаже драму "Тілоохоронець K-2" в ексклюзивній українській озвучці

20:33

Кількість годин без світла змінилась - графік відключень для Черкас і області на 7 січня

20:27

Чому не виходить приготувати сирники: шеф-кухар назвав три популярні помилки

20:04

Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду

20:02

В Україні будуть надсилати повістки по-новому - що зміниться для українців

19:53

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференціїВідео

19:31

Самодурство, параноя і смерть: закономірності російської історії

19:21

Місто затуманить і накриють опади: в Полтаві прогнозують небезпечну погоду

19:10

Три літери та 142 власники - яке місто України має найкоротшу назвуВідео

19:10

Чому Китай зацікавлений в розколі ЄвропиПогляд

19:09

Мерц назвав "ключ" до миру, який досі ховають у Вашингтоні та Брюсселі - Politico

19:03

У популярному дитячому харчуванні знайшли небезпечний сюрприз: покупцям повертають гроші

18:45

Вовки, ведмеді й "сині" собаки: правда і міфи про Чорнобиль

18:44

Відключення світла 7 січня: в Укренерго розповіли про обмеження в середу

18:42

"Далеко просунулися": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

18:41

Національний відбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу

18:17

Прем’єра сімейної комедії "Вартові Різдва" — ексклюзивно на Київстар ТБ

18:15

Які гарантії безпеки отримає Україна після війни - ЗМІ розкрили попередні деталі

Реклама
18:15

Плани розкрито: стало відомо, з ким "Динамо" проведе перші зимові спаринги

18:14

Бюджетні млинці за 10 хвилин: рецепт божественої страви з трьох інгредієнтів

18:01

Хворий на рак 82-річний виконавець "Copacabana" показав фото з лікарняного ліжка

17:50

Найсуворіші заборони 7 січня: що не можна робити в це свято, прикмети

17:48

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

17:21

"Повертає голову майже на 270 градусів": в Україні помітили рідкісного птаха

17:21

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

17:19

Трамп обрав нову ціль після Венесуели - яка країна Європи під загрозою вторгнення

16:49

Белла Свон відроджує "Сутінки": Крістен Стюарт заговорила про перезапуск кінофраншизи

16:47

Італієць на кордоні жорстко поплатився за любов до Путіна: Мережа вибухнула мемамиФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти