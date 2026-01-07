Г'ю Джекман планує весілля з подругою-"розлучницею" - ЗМІ

Роман із Саттон Фостер поставив крапку в 27-річному шлюбі артиста.

Г'ю Джекман дружина - актор одружиться з Саттон Фостер у 2026 році / колаж: Главред, фото: instagram.com/thehughjackman, instagram.com/suttonlenore

Що відомо про роман Г'ю Джекмана і Саттон Фостер

Коли Джекман і Фостер планують одружитися

У вересні 2023 року австралійський актор Г'ю Джекман оголосив про розлучення з акторкою Деборрою-Лі Фернесс після 27 років разом. У червні 2025 року процес офіційно завершився.

Причиною розлучення Джекмана і Фернесс називають його роман з акторкою Саттон Фостер - стосунки між ними зав'язалися 2021 або 2022 року під час спільної роботи над мюзиклом "Продавець музики". Після завершення шлюборозлучного процесу Г'ю пара з'являється разом на світських заходах.

І, схоже, планує узаконити свої стосунки. Джерело, близьке до пари, повідомило Daily Mail, що Джекман попросив свою команду "забронювати велике вікно" - час у весняно-літній період - для весілля і медового місяця. З датою пара, ймовірно, визначиться, коли Фостер розлучиться зі своїм чоловіком (вона подала документи в жовтні 2024 року - прим. редактора).

"Г'ю сказав своїй команді, щоб вони залишили для нього і Саттон вільний час, щоб вони могли одружитися і вирушити в "медовий місяць" Європою, де вони зможуть побачитися з його мамою", - повідомив інформатор. Г'ю Джекман і Саттон Фостер планують провести скромну церемонію в Нью-Йорку в колі друзів по театру.

Г'ю Джекман дружина - актор одружиться з Саттон Фостер у 2026 році / фото: instagram.com/suttonlenore

Про персону: Г'ю Джекман Г'ю Джекман - австралійський актор театру і кіно, співак і продюсер. Став відомий широкому загалу за роллю супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів "Люди Ікс". Номінант на премії "Оскар" (2013), BAFTA (2013) і "Золотий глобус" (2002, 2018), володар премії "Золотий глобус" (2013), театральної премії "Тоні" (2004, 2012), телевізійної премії "Еммі" (2005) і музичної премії "Греммі" (2019). Джекман став єдиним виконавцем в історії Бродвею, який отримав усі основні театральні премії протягом одного сезону (за роль у "Хлопчику з країни Оз") - "Тоні", "Drama Desk" і "Outer Critics Circle", так звана "потрійна корона Бродвею", повідомляє Вікіпедія. Вибрана фільмографія: "Кейт і Лео", "Пароль "Риба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Жива сталь", "Знедолені", "Робот на ім'я Чаппі", "Австралія" і "Найвеличніший шоумен".

