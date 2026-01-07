Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

За його словами, Туреччина готова відповідати за морський компонент гарантій безпеки для України.

Макрон повідомив про можливе розгортання французьких військ в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/NATO, kremlin.ru

Коротко:

Макрон заявив про можливе направлення тисяч французьких солдатів

США контролюватимуть моніторинг припинення вогню

Туреччина відповідає за морський компонент гарантій безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди до України можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Про це пише Le Monde.

"Тисячі французьких солдатів можуть бути направлені для підтримки миру в Україні після припинення вогню. Після підписання мирної угоди ми хочемо, по-перше, надати зображення і дані спостережень (...), по-друге, ми братимемо участь у відновленні української армії, і по-третє, ми продемонстрували свою готовність бути розгорнутими у складі цих багатонаціональних сил. Це не сили, які ми зобов'язуємося брати участь у бойових діях. Це сили забезпечення після підписання мирної угоди", – сказав Макрон. відео дня

Він підкреслив, що йдеться про "потенціал у кілька тисяч військовослужбовців" і повторив, що ці сили не будуть залучені до бойових дій.

Роль інших країн

За словами президента Франції, Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морський компонент гарантій безпеки для України. Сполучені Штати, зі свого боку, візьмуть на себе провідну роль у моніторингу припинення вогню.

"Цей паризький саміт змінив те, що вперше відбулася співпраця між "Коаліцією охочих", українцями та американцями, і американці заявили про свою готовність до цього... Ось що змінилося за останні тижні. Саме вони керуватимуть моніторингом припинення вогню, тобто всією роботою, пов'язаною з визначенням того, порушується кордон чи ні", – зазначив Макрон.

На запитання про відновлення діалогу з російським президентом Володимиром Путіним, він відповів, що "найближчими тижнями він буде реорганізовувати контакти".

Шляхи завершення війни – думка експерта

Публіцист Віталій Портников зазначає, що переговорний процес щодо припинення війни наразі фактично заблокований. На його думку, головною причиною є суперечки щодо територіальної приналежності.

"Навіть Дональд Трамп підкреслював, що метою Путіна є контроль не над окремими областями, а над усією Україною", – нагадує Портников.

Водночас експерт підкреслює, що Київ не має підстав відмовлятися від Донбасу, який залишається під українським контролем, і від цього залежатиме подальший хід переговорів.

Відправлення військ в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш говорив, що Польща готова підтримати союзників у разі ухвалення ними рішення направити військові контингенти до України, надавши необхідну інфраструктуру та логістику. Водночас польські військовослужбовці безпосередньо в місії участі не братимуть.

Крім того, У разі припинення вогню чисельність миротворчого контингенту в Україні може налічувати від 15 до 20 тис. осіб. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Водночас міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з Росією.

