Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні вівці за 43 секунди

Віталій Кірсанов
7 січня 2026, 04:00
61
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення овечки, яка поїдає траву. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на них ховаються 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 43 секунди? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж спливе час!

Відмінності можуть бути, де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:54Фронт
Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

02:10Світ
Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:18Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

Китайський гороскоп на завтра 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Китайський гороскоп на завтра 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Останні новини

06:54

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:20

Ангели перебувають поруч із вами: якому знаку зодіаку усміхнеться доля до кінця зимиВідео

05:55

Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

04:41

Як у СРСР будували міста "з нуля" і чому вони досі розплачуються за цей експеримент

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні вівці за 43 секунди

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21
03:34

Як зварити яйця так, щоб вони легко чистилися: секретний лайфхак

02:26

Водії закликали взяти пакети з теплою водою в авто - несподіваний лайфхак

02:10

Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

01:51

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Реклама
01:20

Г'ю Джекман планує весілля з подругою-"розлучницею" - ЗМІ

01:12

Чому фіалка "відмовляється" цвісти: причина, яку більшість ігнорує

00:18

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:06

Про це знають лише одиниці: чому досвідчені возять у салоні брусок мила

06 січня, вівторок
22:41

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:23

Принц Гаррі може незабаром часу возз'єднатися з королівською родиною

22:05

П'ять природних способів захистити свій дім від щурів і мишей взимку

21:49

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січняФото

21:15

Ситуація зі світлом змінюється - графіки відключень для Дніпропетровщини на 7 січняФото

21:12

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

21:03

Ольга Харлан показала снігову казку з нареченим-італійцем

Реклама
21:00

Іноземні війська будуть розгорнуті: Зеленський, Макрон і Стармер підписали деклараціюВідео

20:53

Справи кепські: з'явилися тривожні новини про італійського актора Челентано

20:37

ТЕТ покаже драму "Тілоохоронець K-2" в ексклюзивній українській озвучці

20:33

Кількість годин без світла змінилась - графік відключень для Черкас і області на 7 січня

20:27

Чому не виходить приготувати сирники: шеф-кухар назвав три популярні помилки

20:04

Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду

20:02

В Україні будуть надсилати повістки по-новому - що зміниться для українців

19:53

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференціїВідео

19:31

Самодурство, параноя і смерть: закономірності російської історії

19:21

Місто затуманить і накриють опади: в Полтаві прогнозують небезпечну погоду

19:10

Три літери та 142 власники - яке місто України має найкоротшу назвуВідео

19:10

Чому Китай зацікавлений в розколі ЄвропиПогляд

19:09

Мерц назвав "ключ" до миру, який досі ховають у Вашингтоні та Брюсселі - Politico

19:03

У популярному дитячому харчуванні знайшли небезпечний сюрприз: покупцям повертають гроші

18:45

Вовки, ведмеді й "сині" собаки: правда і міфи про Чорнобиль

18:44

Відключення світла 7 січня: в Укренерго розповіли про обмеження в середу

18:42

"Далеко просунулися": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

18:41

Національний відбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу

18:17

Прем’єра сімейної комедії "Вартові Різдва" — ексклюзивно на Київстар ТБ

18:15

Які гарантії безпеки отримає Україна після війни - ЗМІ розкрили попередні деталі

Реклама
18:15

Плани розкрито: стало відомо, з ким "Динамо" проведе перші зимові спаринги

18:14

Бюджетні млинці за 10 хвилин: рецепт божественої страви з трьох інгредієнтів

18:01

Хворий на рак 82-річний виконавець "Copacabana" показав фото з лікарняного ліжка

17:50

Найсуворіші заборони 7 січня: що не можна робити в це свято, прикмети

17:48

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

17:21

"Повертає голову майже на 270 градусів": в Україні помітили рідкісного птаха

17:21

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

17:19

Трамп обрав нову ціль після Венесуели - яка країна Європи під загрозою вторгнення

16:49

Белла Свон відроджує "Сутінки": Крістен Стюарт заговорила про перезапуск кінофраншизи

16:47

Італієць на кордоні жорстко поплатився за любов до Путіна: Мережа вибухнула мемамиФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти