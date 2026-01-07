Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

Ангеліна Підвисоцька
7 січня 2026, 00:18
2442
Унаслідок атаки в Дніпрі пошкоджено будинки.
Днепр
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Дніпрі прогриміли прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". Це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

У місті зафіксовано кілька "прильотів", після чого почалися жорсткі пожежі. Удари було завдано по спальному району міста.

Виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко розповів про те, що внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку.

відео дня

"Виникли пожежі на території дитячого садка і профтеху. Інформація уточнюється. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся в безпечних місцях", - написав він.

Новина доповнюється.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:18Україна
Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:41Війна
Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січня

21:49Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Заблокував їх": зірка "Сватів" відмовився від рідного сина та онуків

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Зміни закрутять голову: трьом знакам зодіаку судилося розпочати нове життя

Зміни закрутять голову: трьом знакам зодіаку судилося розпочати нове життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці медсестри за 75 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці медсестри за 75 секунд

Останні новини

01:51

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

01:20

Г'ю Джекман планує весілля з подругою-"розлучницею" - ЗМІ

01:12

Чому фіалка "відмовляється" цвісти: причина, яку більшість ігнорує

00:18

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:06

Про це знають лише одиниці: чому досвідчені возять у салоні брусок мила

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21
06 січня, вівторок
22:41

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:23

Принц Гаррі може незабаром часу возз'єднатися з королівською родиною

22:05

П'ять природних способів захистити свій дім від щурів і мишей взимку

21:49

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січняФото

Реклама
21:15

Ситуація зі світлом змінюється - графіки відключень для Дніпропетровщини на 7 січняФото

21:12

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

21:03

Ольга Харлан показала снігову казку з нареченим-італійцем

21:00

Іноземні війська будуть розгорнуті: Зеленський, Макрон і Стармер підписали деклараціюВідео

20:53

Справи кепські: з'явилися тривожні новини про італійського актора Челентано

20:37

ТЕТ покаже драму "Тілоохоронець K-2" в ексклюзивній українській озвучці

20:33

Кількість годин без світла змінилась - графік відключень для Черкас і області на 7 січня

20:27

Чому не виходить приготувати сирники: шеф-кухар назвав три популярні помилки

20:04

Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду

20:02

В Україні будуть надсилати повістки по-новому - що зміниться для українців

19:53

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференціїВідео

Реклама
19:31

Самодурство, параноя і смерть: закономірності російської історії

19:21

Місто затуманить і накриють опади: в Полтаві прогнозують небезпечну погоду

19:10

Три літери та 142 власники - яке місто України має найкоротшу назвуВідео

19:10

Чому Китай зацікавлений в розколі ЄвропиПогляд

19:09

Мерц назвав "ключ" до миру, який досі ховають у Вашингтоні та Брюсселі - Politico

19:03

У популярному дитячому харчуванні знайшли небезпечний сюрприз: покупцям повертають гроші

18:45

Вовки, ведмеді й "сині" собаки: правда і міфи про Чорнобиль

18:44

Відключення світла 7 січня: в Укренерго розповіли про обмеження в середу

18:42

"Далеко просунулися": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

18:41

Національний відбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу

18:17

Прем’єра сімейної комедії "Вартові Різдва" — ексклюзивно на Київстар ТБ

18:15

Які гарантії безпеки отримає Україна після війни - ЗМІ розкрили попередні деталі

18:15

Плани розкрито: стало відомо, з ким "Динамо" проведе перші зимові спаринги

18:14

Бюджетні млинці за 10 хвилин: рецепт божественої страви з трьох інгредієнтів

18:01

Хворий на рак 82-річний виконавець "Copacabana" показав фото з лікарняного ліжка

17:50

Найсуворіші заборони 7 січня: що не можна робити в це свято, прикмети

17:48

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

17:21

"Повертає голову майже на 270 градусів": в Україні помітили рідкісного птаха

17:21

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

17:19

Трамп обрав нову ціль після Венесуели - яка країна Європи під загрозою вторгнення

Реклама
16:49

Белла Свон відроджує "Сутінки": Крістен Стюарт заговорила про перезапуск кінофраншизи

16:47

Італієць на кордоні жорстко поплатився за любов до Путіна: Мережа вибухнула мемамиФото

16:17

Мобільний зв'язок від Vodafone подорожчає: наскільки підскочать ціни

16:11

"Навчаю дітей писати пісні": український співак пішов працювати в школу

16:10

"Готуємо важливі політичні кроки": Зеленський зробив заяву після зустрічі з МакрономФото

15:57

"Переживає": Олена Тополя несподівано заговорила про колишнього коханого

15:51

Онука Софії Ротару похвалилася розкішним відпочинком із росіянкою в Куршевелі

15:07

"Було смішно": жінка одною процедурою зіпсувала своє лице, як вона виглядає

15:01

Трамп може виставити себе "жертвою обману" Путіна: розкрито план президента США

14:51

Цимбалюк, Кузнєцова і Зібров відвідали презентацію "Випробувального терміну" - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти