Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

Унаслідок атаки в Дніпрі пошкоджено будинки.

https://glavred.net/ukraine/vse-v-ogne-kucha-vzryvov-dnepr-pod-massirovannym-obstrelom-rf-10730066.html Посилання скопійоване

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Дніпрі прогриміли прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". Це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

У місті зафіксовано кілька "прильотів", після чого почалися жорсткі пожежі. Удари було завдано по спальному району міста.

Виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко розповів про те, що внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку.

відео дня

"Виникли пожежі на території дитячого садка і профтеху. Інформація уточнюється. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся в безпечних місцях", - написав він.

Новина доповнюється.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред