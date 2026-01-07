Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

У Дніпрі прогриміли прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". Це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
У місті зафіксовано кілька "прильотів", після чого почалися жорсткі пожежі. Удари було завдано по спальному району міста.
Виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко розповів про те, що внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку.
"Виникли пожежі на території дитячого садка і профтеху. Інформація уточнюється. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся в безпечних місцях", - написав він.
