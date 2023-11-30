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"Процес розпаду РФ прискориться": Тука оцінив шанси громадянської війни в РФ

Анна Ярославська
30 листопада 2023, 09:35оновлено 30 листопада, 11:07
Люди молодшого покоління живуть в парадигмі, що Росія – це щось надпотужне, непохитне, але насправді це не так.
Георгій Тука, Володимир Путін, Кремль
Георгій Тука сказав, що у нього "немає страху перед "величезною та непохитною" країною" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У Росії може спалахнути регіональна громадянська війна. І зовсім необов'язково вона почнеться на кордонах з Україною. Потенційні зони ризику - Закавказзя, Сибір, Далекий Схід і Урал. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Люди молодшого покоління живуть в парадигмі, що Росія – це щось здоровенне, надпотужне, непохитне. Але я прекрасно пам'ятаю, як в 90-х роках на Уралі губернатор Россель надрукував власні гроші, як Татарстан і Башкортостан закривали повітряний простір для літаків Аерофлоту, як населення Калінінграда висловилося за приєднання до Євросоюзу, як було розпочато процес створення Далекосхідної Народної Республіки. Тому у мене немає страху перед "величезною і непохитною" країною", - сказав Тука.

Він вважає, що "через тупість кремлівських керівників, які вдалися до таких дій щодо України, процес розпаду Росії на складові частини прискориться".

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При цьому Тука сподівається, що ЗСУ не будуть заходити на територію Росії.

"Навіть у нічних фантазіях у мене не виникає бажання, щоб Україна окупувала хоча б частину Російської Федерації. Вибачте, але на чорта воно нам треба, коли своїх проблем вистачає", - додав він.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Громадянська війна в Росії

Після поразки у війні проти України країну-агресора Росію чекає неминуча громадянська війна. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що кремлівський режим всерйоз готується до можливої громадянській війні в РФ. Для її придушення може бути використана Росгвардія, яка отримала на озброєння важку броньовану техніку, авіацію, системи протиповітряної оборони.

Розпад Росії може статися тоді, коли сама РФ не зможе підтримувати життєздатність регіонів на нинішньому рівні або коли суб'єкти зрозуміють, що вони віддають Москві набагато більше, ніж отримують. В один момент Якутія, Татарстан і Башкортостан або Північний Кавказ можуть вийти з її складу. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

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