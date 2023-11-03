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Заворушення і громадянська війна у РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій

Олексій Тесля
3 листопада 2023, 12:53
У Кремлі високо оцінюють ризики громадянських заворушень, підкреслив Валерій Клочок.
Володимир Путін, Віталій Клочок
Валерій Клочок оцінив ймовірність громадянської війни у РФ / скрін, Facebook Клочок

Кремлівський режим всерйоз готується до можливої громадянської війни у РФ, заявив політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, для її придушення може бути використана Росгвардія, яка отримала на озброєння важку броньовану техніку, авіацію, системи протиповітряної оборони.

"Тобто команда Путіна високо оцінює ризики громадянських заворушень в РФ. Після того, як був спровокований протест в Махачкалі (досить потужний, як мені здається) вони показали, що можуть швидко його локалізувати", - зазначив він.

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Експерт вважає, що ці події демонструють хиткість ситуації всередині РФ, що почалася з акції протесту Євгена Пригожина.

"Знищення Пригожина, озброєння Росгвардії - це оцінка високих ризиків дестабілізації в РФ. Тобто вони будуть, але поки є механізм стримування, і дуже потужний. Він може ще довго триматися, але невдоволення всередині РФ на тлі цих протестів може зростати. Це очевидно, і цього бояться", - упевнений він.

Разом з тим співрозмовник упевнений в тому, що Кремль прагне не допустити громадянської війни в РФ і серйозної до неї готується.

"І цей фактор більшою мірою буде визначати стійкість Росії на зовнішній арені. Тому що всі розуміють, що можна інспірувати певні процеси, але чи будуть вони успішними? Тут питання поки відкрите, а Путін і його оточення до цього готувалися і готуються – не випадково ця група об'єднала в собі розвідку, силовиків", - додав Клочок.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Раніше в ГУР зробили заяву про масову мобілізацію в РФ: у Путіна бояться бунту. Агресор Росія готує свій інструментарій репресій до нових хвиль мобілізації, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому у Путіна є план на випадок бунтів у Чечні після Кадирова. Як каже Дмитро Снєгирьов, останні заяви Путіна з приводу Кадирова і Чечні досить красномовні.

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новини Росії Валерій Клочок
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