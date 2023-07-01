Розпад РФ: Данілов спрогнозував, які республіки вийдуть зі складу Росії

"Демонтаж" Російської Федерації відбудеться демократичним шляхом і без зовнішнього впливу, вважає секретар РНБО України.

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Данілов спрогнозував, які регіони вийдуть зі складу Росії / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Війна Росії в Україні та внутрішньополітичні процеси в РФ призведуть до того, що зі складу країни-агресора вийде частина республік, а саме - Сибір, Кубань і Кавказ. Такий прогноз озвучив секретар РНБО Олексій Данілов.

"1 липня виповнюється 30 років з дня проголошення Уральської Республіки. Те, що починалося як спроба ремонту т. зв. Російської Федерації, незабаром закінчиться її демонтажем", - написав Данілов у Facebook.

"Народи Уралу, Сибіру, Кубані, Кавказу, українського "Зеленого Клину", національні республіки Татарстан, Башкирія, Удмуртія, Якутія та інші мають повне право, відповідно до міжнародного права, на самовизначення, вихід зі складу РФ і утворення незалежних і суверенних держав", — додав секретар РНБО.

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Данілов також підкреслив, що все це відбудеться демократичним шляхом і без зовнішнього впливу.

Розпад Росії

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов вважає, що теоретично розпад Росії можливий, але практично сценарій поки малоймовірний, заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що відбувається, та запустив процес розпаду своєї країни. У перспективі Росія повинна стати більш компактною та набагато менш впливовою. Деякі регіони можуть вийти з її складу.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що коли в країні-агресорі Росії почнеться хаотична боротьба за владу, ці окремі регіони можуть швидко відколотися, щойно "центр" ослабне. Поштовхом до такого розколу стане припинення фінансування цих регіонів з боку Москви.

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