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Шість республік і парад суверенітетів: Світан назвав сценарій розпаду Росії

Андрій Ганчук
29 вересня 2023, 04:30
Падіння фронту окупантів Росії в Україні навряд чи призведе до масштабних процесів дестабілізації в країні-агресорі, вважає військовий експерт Роман Світан.
Розпад Росії, Роман Світан
Підйом національних республік призведе до розвалу Росії - Світан / depositphotos.com/ua, скріншот YouTube

Серйозні зміни у Росії можливі тільки в тому випадку, якщо суб'єкти перетворяться на самостійні суверенні республіки. Йдеться про процеси, схожі з тими, які були при розпаді СРСР. Інші ситуації не призведуть до будь-яких змін у РФ. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

Під час чату на Главреді він сказав про те, що маховик змін у Росії запуститься тільки в тому випадку, якщо регіони захочуть стати самостійними суб'єктами. Наприклад, на зміни зважаться національні республіки.

"Тільки внутрішні процеси (здатні спричинити зміни, - ред.), що стосуються національної самоідентифікації деяких республік Російської Федерації: Ічкерії, Інгушетії, Татарстану, Бурятії, Якутії, Башкирії та інших", - вважає Світан.

Також він додав, що подібний сценарій передбачає події, схожі за аналогією з розвалом СРСР. Що-небудь інше не призведе до змін у РФ.

"Йдеться про приблизно такі ж процеси, як були при розвалі Радянського Союзу. Ніщо інше Росію не спонукатиме до будь-яких серйозних змін. Тільки це", - підкреслив Роман Світан.

Дивіться відео, в якому Світан зробив прогноз про сценарій розвалу Росії:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Чи буде розпад Росії

Європа боїться розпаду Росії, вважає публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. В інтерв'ю Главреду він сказав про те, що ідеальний сценарій для Європи – демократизація РФ і її вихід з-під впливу Китаю.

Україні треба завдавати ударів по РФ, але її розпад не потрібен США і КНР, припустив політичний експерт Тарас Загородній. На його думку, Києву слід посилювати свої позиції, щоб бути готовим до можливих перемовин ыз Москвою.

Розпад РФ може запуститися за одним сценарієм, прогнозує виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. На думку аналітика, якщо Росія прийде в занепад, процес її розвалу вже ніхто не зможе зупинити.

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війна Росії та України розпад Росії Роман Світан
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