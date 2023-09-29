Шість республік і парад суверенітетів: Світан назвав сценарій розпаду Росії

Падіння фронту окупантів Росії в Україні навряд чи призведе до масштабних процесів дестабілізації в країні-агресорі, вважає військовий експерт Роман Світан.

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Підйом національних республік призведе до розвалу Росії - Світан / depositphotos.com/ua, скріншот YouTube

Серйозні зміни у Росії можливі тільки в тому випадку, якщо суб'єкти перетворяться на самостійні суверенні республіки. Йдеться про процеси, схожі з тими, які були при розпаді СРСР. Інші ситуації не призведуть до будь-яких змін у РФ. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

Під час чату на Главреді він сказав про те, що маховик змін у Росії запуститься тільки в тому випадку, якщо регіони захочуть стати самостійними суб'єктами. Наприклад, на зміни зважаться національні республіки.

"Тільки внутрішні процеси (здатні спричинити зміни, - ред.), що стосуються національної самоідентифікації деяких республік Російської Федерації: Ічкерії, Інгушетії, Татарстану, Бурятії, Якутії, Башкирії та інших", - вважає Світан.

Також він додав, що подібний сценарій передбачає події, схожі за аналогією з розвалом СРСР. Що-небудь інше не призведе до змін у РФ.

"Йдеться про приблизно такі ж процеси, як були при розвалі Радянського Союзу. Ніщо інше Росію не спонукатиме до будь-яких серйозних змін. Тільки це", - підкреслив Роман Світан.

Дивіться відео, в якому Світан зробив прогноз про сценарій розвалу Росії:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Чи буде розпад Росії

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Розпад РФ може запуститися за одним сценарієм, прогнозує виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. На думку аналітика, якщо Росія прийде в занепад, процес її розвалу вже ніхто не зможе зупинити.

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