Путінським окупантам дали новий термін захоплення Донецької області - ЗМІ

Якщо Україна втратить Покровськ, то і Мирноград буде змушена втратити фактично без бою.

Найбільша загроза зараз нависає над Покровськом і Мирноградом

Обидва населені пункти перебувають у так званій "кишені"

Донецька область продовжить бути епіцентром боїв протягом наступної зими. У російських окупантів з'явився новий "дедлайн" на захоплення всієї області - до кінця лютого 2026 року. Про це пише "РБК-Україна".

Найбільша загроза зараз нависає над Покровськом, де ворог продовжує наступ, і Мирноградом. Обидва населені пункти перебувають у так званій "кишені". Логістика ускладнена через триваючі удари безпілотників на шляху постачання.

"Куди це зайде - прогнозувати вкрай складно. Ми поки що не прийшли в точку, коли ситуацію не врятувати. Однак ми близькі до неї. Доля Покровська вирішуватиметься в наступні тижні. І якщо ми втратимо Покровськ, то і Мирноград ми будемо змушені втратити фактично без бою", - заявило джерело видання.

Унаслідок втрати цих міст, за його словами, проблема розростатиметься на півночі області. Зокрема, це стосується посилення тиску на Сіверськ, Костянтинівку і Лиман, для просування в районі Краматорсько-Костянтинівської агломерації. Також, як пише ЗМІ, очікуються нові спроби прориву під Куп'янськом.

Росія хоче досягти відчутного результату вже до весни 2026 року.

Бої на сході: прогноз аналітиків

За відомостями Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор Росія, крім наступу на Покровськ, зосередила основні зусилля на штурмі ще одного міста Донецької області - Мирнограда.

Одночасно з цим російські війська значно знизили інтенсивність атак у районі Костянтинівки.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються тиснути в Покровську, щоб закріпитися і захопити все місто. Групи росіян є практично у всіх кварталах і районах міста. Про це заявив військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади з позивним "Гусь".

Нагадаємо, Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, розповів головком ЗСУ.

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

