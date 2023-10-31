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"Все просто повалиться": генерал СБУ оцінив сценарій розпаду РФ

Андрій Ганчук
31 жовтня 2023, 04:30
Якутія, Татарстан, Башкортостан або Північний Кавказ в певний момент можуть залишити склад країни-агресора Російської Федерації, вважає Віктор Ягун.
Ягун, Росія
Кадиров може першим заявити про вихід Чечні зі складу Росії - Ягун / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Розпад Росії може статися тоді, коли сама РФ не зможе підтримувати життєздатність регіонів на поточному рівні або коли суб'єкти зрозуміють, що вони віддають Москві набагато більше, ніж отримують. В один момент Якутія, Татарстан і Башкортостан або Північний Кавказ можуть вийти з її складу. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що розпад Росії може відбутися в разі реалізації двох варіантів розвитку подій.

"По-перше, відсутність можливості у Російської Федерації підтримувати регіони хоча б на тому самому рівні, що й зараз. По-друге, коли регіони РФ зрозуміють, що кошти, які вони віддають Москві, набагато більші, ніж ті кошти, які вони отримують від центра", - вважає Ягун.

За його словами, у далеких регіонах Росії вже розуміють, що війна, яку розв'язав Кремль проти України, їм не потрібна.

Дивіться чат з Віктором Ягуном на Главреді:

"Маленький, але дуже показовий нюанс. У Ханти-Мансійському автономному окрузі одна з небагатьох жінок-губернаторів у Росії у розмові з іншими жінками, які розказували, як погано російським хлопцям на фронті, дозволила собі висловитися дуже відверто – мовляв, нам взагалі та війна не була потрібна, не зрозуміло, хто її розпочав і навіщо, потрібно вирішувати власні проблеми, а не воювати. Тобто деякі губернатори розуміють ситуацію", - нагадав експерт.

На думку аналітика, в один момент із Росії може вийти одразу декілька регіонів. Першою на черзі напевно буде Чечня.

"Наприклад, що таке Ханти-Мансійський автономний округ? Крім того, що там живуть народи ханти й мансі, це величезний нафтовий і газовий хаб, який може заробляти не менше грошей, аніж Саудівська Аравія чи Кувейт. У певний момент, наприклад, Якутія, Татарстан, Башкортостан або Північний Кавказ, щось придумають і спробують вийти зі складу РФ. До речі, Північний Кавказ може просто вибухнути, той самий Кадиров першим усіх кине і скаже, що він давно готувався до цього і є підпільним прихильником Дудаєва. Так усе просто повалиться, одне за іншим. Парад суверенітетів може бути дуже швидким. У Росії всі це розуміють і намагаються або пряником, або батогом стримати такі регіони. Поки що це вдається", - підкреслив Віктор Ягун.

Раніше фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов заявив, що Захід боїться розпаду Росії, оскільки у такому випадку зламаються механізми забезпечення інших країн ресурсами. За його словами, ідеальний сценарій для західного світу – демократизація РФ з її виходом з-під впливу Китаю.

Військовий експерт Роман Світан назвав сценарій розпаду Росії. На думку аналітика, варіант подій можливий в тому випадку, якщо самі суб'єкти РФ стануть суверенними республіками. Сценарій може бути схожий на розпад СРСР.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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Віктор Ягун розпад Росії
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