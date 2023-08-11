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"Еліт РФ будуть випалювати": Подоляк заявив, що Росія на порозі громадянської війни

Аліна Дембіцька
11 серпня 2023, 22:03 оновлено 11 серпня, 22:03
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Подоляк підкреслив, що російські солдати, які повернуться додому після війни, матимуть невгамовну жагу до вбивства.
Подоляк, Путин
Подоляк заявив, що Росія на порозі громадянської війни / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Після поразки у війні проти України на країну-агресорку Росію чекає неминуча громадянська війна. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНІАН.

"У будь-якому випадку війна буде перенесена на територію РФ. І у будь-якому випадку війна буде Росії проти Росії, громадянська війна", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що російські солдати, які повернуться додому після війни, матимуть невгамовну жагу до вбивства. Вони відчуватимуть, що російські еліти їх обдурили, відправивши на війну в Україну, а тому солдати захочуть помститися. Саме тому російські бійці будуть "випалювати" еліт РФ.

відео дня

Згідно з точкою зору Подоляка, такий сценарій призведе до того, що Путін не зможе контролювати внутрішню ситуацію в Росії. Тому високопосадовцям слід якомога швидше взяти владу в свої руки, щоб розпочати процес трансформації російського політичного режиму та відновлення нормальних стосунків з міжнародним співтовариством.

"І тоді вони (російські еліти – ред.) зберігаються у фізичному сенсі. Звісно, у них буде значно менше можливостей заробляти, вони будуть значно менш мобільними, вони точно не будуть інтегровані у глобальну політичну еліту. Але вони отримають можливість зберегтися, фізично вижити та мати хоч якийсь вплив на російській території", - заявив радник керівника ОП.

У той же час Подоляк акцентував увагу на тому, що із кожним наступним днем можливість досягнення такого "позитивного" для російських еліт сценарію зменшується.

Що стосується самого Путіна, то, як вважає радник керівника ОП, наразі глава кремлівського режиму реалізує процес "обнулення" історичної Росії, у зв'язку з чим він увійде в історію у "вкрай огидному вигляді".

В Росії назріває громадянська війна

Нещодавно політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що у країні-агресорці Росії зовсім скоро може бути спочатку палацовий переворот, а потім громадянська війна, а точніше бунт. Політичний експерт наголосив, що у Росії відбудеться несподівана зміна влади. А несподівана зміна влади за наявності величезної кількості озброєних людей і зброї в країні завжди закінчувалася смутою.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, країна-агресорка Росія дозріла до громадянської війни. Суспільство в РФ розірване на дві частини. Частина росіян була готова підтримати власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина під час заколоту вагнерівців. Буданов зазначає, що достатньо буде маленької внутрішньої "справи", і конфлікт всередині Росії посилиться.

Російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко зазначав, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може повторити військовий заколот у країні-агресорці РФ. Якщо він опиниться в Білорусі, то буде поступово готувати новий наступ.

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