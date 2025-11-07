Росіяни з дрона обстріляли маршрутку на Херсонщині: є загиблий та поранені

Внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік, ще двоє - травмовані.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-s-drona-obstrelyali-marshrutku-na-hersonshchine-est-pogibshiy-i-ranenye-10713299.html Посилання скопійоване

Росіяни обстріляли автовокзал на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко про головне:

Росіяни обстріляли автовокзал у Нововоронцовці Бериславського району на Херсонщині.

На цивілюну маршрутку з дрона скинуто вибухівку

Внаслідок атаки загин 50-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення

Російські військові 7 листопада, близько 12:00 атакували автовокзал у Нововоронцовці Бериславського району на Херсонщині.

Окупанти з дрона скинули вибухівку на маршрутку. Про це повідомляють Херсонська обласна прокуратура та ОВА.

відео дня

Зазначено, що 50-річний чоловік отримав поранення ніг, грудної клітини та шиї. У жінки діагностували поранення ноги. Травмованих доправили до лікарні. Стан місцевого жителя - тяжкий, жінки - середнього ступеня тяжкості.

Згодом, за повідомленням очільника ОВА Олександра Прокудіна, 50-річний чоловік помер у лікарні.

"Ще одній постраждалій 19-річній дівчині медики надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги", - додав Прокудін.

Пізніше в ОВА повідомили про ще одного пораненого - 44-річного чоловіка, який отримав вибухову травму та забій голови.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людини.

Стратегія російських ударів по Україні - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач розповів Главреду, що останні два місяці дії росіян спрямовані на те, щоб зробити територію України непридатною для проживання, передусім прикордонні райони, але й Київ є такою ціллю.

Експерт додає, що йдеться не про просування на фронті, хоча й там росіяни очікують, що ось-ось фронт може посипатися.

"Зараз Москва робить ставку на дальні удари, і війна на виснаження переходить у фазу тотальної війни, метою якої є зробити територію України непридатною для проживання та, відповідно, для організації опору російському наступу", - підсумовує Горбач.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред раніше, російські війська вночі, 7 листопада, ударними безпілотниками атакували Одещину. Зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, у ніч на 7 листопада, окупанти завдали удару дронами по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в четвер, 6 листопада, російська армія атакувала цивільний автобус в Херсоні. Унаслідок атаки постраждали троє пасажирів - 74-річна жінка, 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред