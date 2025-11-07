"Говорила маячню": подруги Повалій раптово розкрили її справжнє обличчя

Ви дізнаєтеся:
Колишні друзі співачки Таїсії Повалій, які на різних етапах життя допомагали їй будувати кар'єру, продовжують розкривати справжнє обличчя зрадниці України. Про те, як змінювалася Повалій, у Facebook розповіла продюсер Анжела Норбоєва, знайома з нею з 1991 року.
За словами колишньої подруги Повалій, вона починала свою кар'єру непривабливою тітонькою, яка отримувала копійки за спів на бек-вокалі. Лише після появи в її житті чоловіка і пластичних операцій вона змогла піднятися і досягти висот в українському шоу-бізнесі.
"Я знала і бачила всі її трансформації - від тітоньки в нутрієвому кожушку, з рудим посіченим волоссям, підв'язаним червоною хусткою. Ми платили їй 25 доларів, і вона стояла на беках на наших концертах. Потім з'явився Лихута, Слов'янський базар, пластичні операції і Повалій - діва! Вона була зіркою в Україні! Її гонорари зашкалювали! А тепер - її врятувала Росія! Гидота!", - написала Норбоєва.
Підтримала Анжелу й інша знайома Повалій - Жанна Савченко. Вона заявила, що після успіху співачка підхопила "зоряну хворобу" та стала орієнтуватися тільки на великі гроші.
"Ми фактично дружили, ходили в гості один до одного. Потім у її житті з'явився Ліхута... Гран-прі на "Слов'янському базарі" та конкурсі ім. В. Івасюка. В. Івасюка. Кар'єра пішла вгору, а разом із нею пішло вгору й запаморочення від успіхів. І Тая покотилася вниз, якогось біса поперлася в політику, не вилазила з Росії, говорила маячню про Майдан... Я не здивована її зраді. Вона завжди була гнилою зсередини", - висловилася Савченко.
Про персону: Таїсія Повалій
Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".
