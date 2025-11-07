'Затишшя' у Покровську: військові сказали про можливий удар РФ по іншому місту

Військові попередили, що росіяни можуть змінити напрямок ударів.

Яка ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

Окупанти зменшили свою активність в Покровську

Росіяни декілька разів намагалися проникнути в Гришине

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою

Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у Покровську. Українські бійці стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень. Про це повідомили в 7 корпусі ДШВ.

Зазначається, що російські підрозділи значно зменшили свою активність і скоротили кількість переміщень, намагаючись мінімізувати втрати та виграти час для прибуття підкріплень.

"Це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська. Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу з допомогою авто- та мототехніки. Сили оборони не допустили цього", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що за перші дні листопада у Покровську ліквідовано 71 окупанта, ще 36 отримали поранення.

Військові також додали, що протягом останніх днів російські військові декілька разів намагалися проникнути в Гришине, маскуючись під цивільних, однак ці спроби були вчасно виявлені та зупинені.

"У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. Після неуспішних спроб штурмувати місто зі сходу, російські війська, за оцінками української розвідки, можуть змінити напрямок ударів, намагаючись знайти слабкі місця в обороні", - підсумували в 7 корпусі ДШВ.

Ситуація в Покровську

Військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що особисто для російського диктатора Володимира Путіна Покровсько-Мирноградський напрямок нині є одним із головних пріоритетів.

"Ворог продовжуватиме чинити тиск на наших оборонців не тільки шляхом інфільтрації своїх сил та засобів, але й шляхом перерізання ключових логістичних магістралей, якими ми забезпечуємо наших оборонців в районі Покровська і Мирнограда", - вважає він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" говорив, що активність російських окупаційних військ на Лиманському напрямку зростає, особливо після погіршення погодних умов.

Відомо, що воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" звільнили будівлю міської ради в Покровську від російських загарбників і встановили на ній державний прапор України.

Фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що українське військово‑політичне керівництво ухвалило рішення максимально довго утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію. У разі захоплення Покровська ворог отримає вигідні позиції для розміщення операторів БПЛА.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

