Зеленський відповів Лукашенку на його "запрошення" українців до Білорусі

Зеленський відповів Лукашенку на його заклик до українців приїжджати до Білорусі / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube

Президент України Володимир Зеленський відповів на "добрі" заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу українців.

Під час зустрічі з журналістами Володимир Зеленський прокоментував спроби Лукашенка, який нещодавно навіть запрошував українців жити в Білорусі, показати свою "доброту".

"Останнім часом Лукашенко став "дуже балакучим" у медіа. Він показує, який він добрий до нашого народу", - зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що українці добре пам'ятають роль Білорусії у війні.

Нам його доброта, яка о 4 ранку з ракетами прийшла, не потрібна. І якщо він думає, що своїми словами трішечки заговорить нашу пам'ять - ми молоді люди, все дуже добре пам'ятаємо. І він все одно буде платити за те, що він зробив", - різко відповів Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Лукашенку не вдасться заговорити пам'ять українців, і він розплачуватиметься за своє союзництво з Росією. З перших днів повномасштабного вторгнення територія Білорусі використовувалася Росією як плацдарм для наступу на північ України і регулярних ракетних обстрілів українських міст.

