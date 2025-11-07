Зеленський відповів Лукашенку на його "запрошення" українців до Білорусі

Ви дізнаєтеся:
Президент України Володимир Зеленський відповів на "добрі" заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу українців.
Під час зустрічі з журналістами Володимир Зеленський прокоментував спроби Лукашенка, який нещодавно навіть запрошував українців жити в Білорусі, показати свою "доброту".
"Останнім часом Лукашенко став "дуже балакучим" у медіа. Він показує, який він добрий до нашого народу", - зазначив Зеленський.
Президент України підкреслив, що українці добре пам'ятають роль Білорусії у війні.
Нам його доброта, яка о 4 ранку з ракетами прийшла, не потрібна. І якщо він думає, що своїми словами трішечки заговорить нашу пам'ять - ми молоді люди, все дуже добре пам'ятаємо. І він все одно буде платити за те, що він зробив", - різко відповів Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що Лукашенку не вдасться заговорити пам'ять українців, і він розплачуватиметься за своє союзництво з Росією. З перших днів повномасштабного вторгнення територія Білорусі використовувалася Росією як плацдарм для наступу на північ України і регулярних ракетних обстрілів українських міст.
