Зустріли біля потяга: Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок в Україні

Анджеліна Джолі зустрілася з українськими прикордонниками.

Анджеліна Джолі в Україні / колаж: Главред, фото: t.me/DPSUkr

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі нещодавно прибула в Україну з візитом. Зірка відвідала Херсон і була помічена ще в кількох українських містах. Також знаменитість зустрілася з прикордонниками та отримала від них пам'ятний подарунок про Україну, повідомили в офіційному Telegram-каналі.

Представники Державної прикордонної служби України зустріли Джолі на залізничному вокзалі, щоб вручити їй особливий подарунок. На знак подяки представники 7-го прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України.

Анджеліна Джолі з українськими прикордонниками / фото: t.me/DPSUkr

"Прикордонники подякували Анджеліні Джолі - гуманітарній діяльності за підтримку України. Зірка продовжує закликати світову спільноту допомагати вимушено переміщеним особам та тим, хто страждає від наслідків війни", - повідомили українські прикордонники.

Це не єдиний подарунок, який Анджеліна Джолі забере із собою з України. Раніше вона отримала від начальника Херсонської МВА подарунок: пам'ятну монету "Херсон", на якій зображена площа Свободи, де містяни збиралися на мітинги під час окупації.

Анджеліна Джолі - подарунок з України / фото: t.me/DPSUkr

Раніше Главред повідомляв, що відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала українське місто Херсон. За попередньою інформацією, Анджеліна прибула в Україну з гуманітарною метою і відвідала херсонські медичні установи.

Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

