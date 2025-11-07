Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

НБУ знизив курс долара та євро на початок тижня, але підвищив злотий.

Курс валют на 10 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

На понеділок, 10 листопада, Національний банк України незначно змінив офіційні курси валют. Долар США подешевшав, тоді як євро майже не змінився, а злотий трохи зріс. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 10 листопада встановлено на рівні 41,98 грн/долар. Американська валюта подешевшала на 10 копійок, порівняно з курсом 7 листопада.

Водночас курс євро на понеділок становить 48,51 грн/євро. Так, єдина європейська валюта подешевшала лише на одну копійку.

На міжбанківському ринку 7 листопада курс долара підвищився на дві копійки і становить 42,01-42,04 грн/долар (купівля/продаж).

Водночас на готівковому ринку ситуація протилежна. Продаж долара знизився на 4 копійки - до 42,21 грн, тоді як євро подорожчав на 5 копійок, до 48,84 грн.

Курс злотого на 10 листопада

Польський злотий незначно подорожчав. На понеділок, 10 листопада, офіційний курс піднявся до 11,4170 грн/злотий. Отже, злотий зріс на одну копійку, порівняно з курсом 7 листопада.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак у коментарі Главреду спрогнозував, що курс долара та євро у листопаді залишатиметься стабільним. Він зазначив, що ситуація на валютному ринку спокійна, а ажіотажу серед населення немає.

За словами Новака, золотовалютні резерви НБУ сягнули рекордних 44 мільярдів доларів, що перевищує показники навіть найкращих мирних років. Водночас економіст зауважив, що поступове послаблення гривні є природним і прогнозованим, тому різких коливань курсу в листопаді не очікується.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, у листопаді долар і євро в Україні дещо знизилися, проте аналітики радять не продавати валюту поспіхом. Економіст Андрій Забловський вважає, що оптимальний інвестиційний портфель має містити 60% валюти, 30% гривні та 10% банківських металів.

Також наприкінці року на гривню може посилитися тиск через сезонне зростання імпорту, погашення держоблігацій, скорочення обсягів переказів з-за кордону та дефіцит валюти. За прогнозами аналітиків, до зимових свят долар може зрости до 42-43 гривень, а євро - до 49-50 гривень.

Крім цього, директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що найближчим часом курс долара залишиться біля позначки 42 грн, а євро - близько 49 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

