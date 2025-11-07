Ціна стрімко "летить" у прірву: в Україні неочікувано подешевшав популярний овоч

Вперше за тривалий час пропозиція продукції перевищила попит.

В Україні дешевшають томати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні ціни на томати "пішли" вниз. Причина зниження вартості - різке зниження попиту на продукцію. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Представники ринку кажуть, що подорожчання за останні тижні сильно вдарило по продажах. Через це овочі почали накопичуватися на складах і швидко псуватися.

Станом на сьогодні реалізація основних обсягів тепличних помідорів здійснюється в межах 70-80 грн/кг ($1,66-1,90/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Головною причиною негативного цінового тренду в сегменті тепличних томатів виробники називають різке зниження попиту на дану продукцію, а також якість пропонованих овочів.

Цього тижня більшість тепличних господарств повідомили, що вже закінчують збір урожаю. Деякі виробники продають останні партії помідорів, які мають не найкращу якість.

Наразі українські томати коштують як і минулого року. Виробники не виключають, що ціни на цей овоч можуть і надалі знижуватися.

Нове зростанні цін - прогноз експерта

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин рекомендує українцям готуватися до можливого підвищення цін на продукти.

За його словами, ключовою причиною подорожчання стане не подорожчання зберігання товарів, а підвищений попит на продукти перед святами.

При цьому вплив генераторів на собівартість продовольства все ж таки відчуватиметься, але в межах незначного зростання - приблизно на 1,5% у листопаді.

Як писав Главред, в Україні вперше за кілька місяців знижуються відпускні ціни на огірки. Лише за тиждень вартість овоча впала в середньому на 17%.

Також в Україні через зростання пропозиції та низький попит впали ціни на цибулю. Дрібні господарства розпродають овочі з необладнаних сховищ по 5-10 грн/кг.

А ось ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або й зовсім його припиняти.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

