З посудомийки на діву: божевільне перевтілення 72-річної українки

72-річну пенсіонерку перетворили на справжню стильну красуню.

Дивовижне перевтілення працівниці кухні / Колаж Главред, фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Українські жінки не дарма вважаються найкрасивішими у світі. І це стосується не тільки молодих і доглянутих жінок, а й леді в поважному віці.

Так, одна українська студія макіяжу вирішила підкреслити красу українських жінок і дарує простим українкам безкоштовні перетворення. Вони вміло підкреслюють красу та підбирають одяг, роблячи образ завершеним. Результати своєї роботи вони публікують в Instagram.

Людмила до та після перевтілення / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

"Ця історія про жінку, яка надихає. Людмила - пенсіонерка, але досі працює на кухні в кафе. Усе життя вона працювала, і навіть зараз, коли могла б відпочивати, вона не сидить удома. Не скаржиться, не нарікає, не шукає виправдань - просто живе активно і з любов'ю до життя. Вона каже, що не може без руху, без діла", - розповідають авторки образу про свою розкішну клієнтку.

До і після макіяжу: перевтілення

Людмила до і після перевтілення / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

Майстрині розповідають, що вони подарували Людмилі новий образ: нове фарбування, стрижку, макіяж, три комплекти одягу, укладку та фотосесію.

Людмила до та після перевтілення / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

"І знаєш, що дивно? Людмила навіть на роботу приходить із макіяжем, бо хоче подобатися собі", - підсумовують вони.

Людмила до та після перевтілення / Фото Instagram/theonemakeupbeautystudio

