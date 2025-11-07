Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

Сергій Кущ
7 листопада 2025, 23:26
14
Загальна ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС, як і раніше, вкрай нестабільна.
У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ
У районі ЗАЕС введено припинення вогню, - МАГАТЕ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, flickr

Ви дізнаєтеся:

  • На скільки запроваджено режим припинення вогню
  • З чим це пов'язано

У п'ятницю, 7 листопада, в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції встановлено локальне припинення вогню, щоб фахівці змогли провести ремонт резервної лінії електропередачі напругою 330 кіловольт.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

відео дня

За даними агентства, вранці 7 листопада розпочалися розмінування та підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії "Феросплавна-1", зв'язок якої з електростанцією було перервано ще шість місяців тому.

Планується, що 8 листопада фахівці розпочнуть безпосередній ремонт, щоб протягом кількох днів відновити підключення "Феросплавної-1" до АЕС. Після завершення робіт станція знову отримає доступ одразу до двох ліній електропередачі - резервної 330 кВ і основної "Дніпровської" 750 кВ, яку відновили минулого місяця.

МАГАТЕ зазначає, що обидві сторони конфлікту усвідомлюють ризики, пов'язані з можливою втратою зовнішнього електропостачання та обмеженою резервною потужністю станції. За словами представників агентства, сторони виявили конструктивну співпрацю, щоб забезпечити безпеку ремонтних робіт.

"Обидві сторони усвідомлюють ризики, пов'язані з тривалою втратою електропостачання, і конструктивно співпрацювали з нами, щоб провести ці життєво важливі ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Ситуація залишається нестабільною

Незважаючи на прогрес, МАГАТЕ наголошує, що загальна ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС, як і раніше, вкрай нестабільна. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що говорити про успіх можна буде лише після завершення війни та усунення загрози ядерної катастрофи.

"Ми зможемо говорити про успіх тільки тоді, коли ця руйнівна війна закінчиться без ядерної аварії", - підкреслив Гроссі.

Запорізька ЗАЕС
Запорізька ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська пропаганда запустила чергову вигадку про нібито підготовку Україною спільно з країнами НАТО диверсії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією РФ.

Напередодні стало відомо, що Запорізька атомна електростанція перебуває в критично небезпечному режимі, адже не може довго функціонувати тільки на генераторах

Раніше російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін пригрозив ударами по українських атомних електростанція у відповідь на нібито удари ЗСУ по Запорізькій АЕС.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії - міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню з будь-якою воєнною метою, включно з ядерною зброєю, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МАГАТЭ атомна енергетика
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

23:26Війна
Росіяни атакували Харківщину: КАБи вдарили по АЗС, постраждали люди

Росіяни атакували Харківщину: КАБи вдарили по АЗС, постраждали люди

22:54Україна
Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

22:23Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця року

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця року

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Останні новини

23:26

У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

23:24

Як підготувати авто до зими - сім речей, які потрібно обов'язково перевірити

23:21

Кого Тарас Цимбалюк відправив додому з проєкту "Холостяк"

22:54

Росіяни атакували Харківщину: КАБи вдарили по АЗС, постраждали людиФото

22:23

Росіяни націлились на ще один обласний центр: військовий розкрив план РФ

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
22:19

Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО - хто ним став

22:17

Інтернет стане швидкісним: один трюк змусить Wi-Fi "літати" як ракетаВідео

21:50

Трамп розхвалив Орбана і вирішив закрити очі на "пару проблем" УгорщиниВідео

21:46

Як страх перед магією перетворився на сатиру: феномен "Конотопської відьми"

Реклама
21:18

Психологічний тест Люшера по кольорах: чого саме вам найбільше не вистачаєВідео

21:13

Орбан відповів Трампу, чи може Україна виграти війну

21:12

"У нас у селі "таке" подушило курей": українці висміяли страшне фото Лорак

21:02

Ігнорувати не можна: який індикатор в авто сигналізує про серйозну проблему

20:55

Про бруд і запах можна забути: геніальний спосіб швидкого очищення мікрохвильовкиВідео

20:52

Карта України може змінитися: які області можуть зникнути чи з’явитися

20:49

З посудомийки на діву: божевільне перевтілення 72-річної українки

20:26

Як українською сказати "собутыльник" - правильні варіанти знають одиниціВідео

20:16

Зеленський відповів Лукашенку на його "запрошення" українців до Білорусі

20:11

Відомий співак-путініст став жертвою підтримки Путіна

20:07

Чи вийде євро за межі 50 гривень: українцям назвали курс валют з понеділка

Реклама
19:56

Лютий холод дарма: один простий трюк зігріє квартиру за копійкиВідео

19:48

Пристрасті розпалюються: учасниці "Холостяка" повстали проти Діани Зотової

19:35

Один на все море: чому лише Зміїний став справжнім островом

19:11

В усіх областях України вимикатимуть світло: відомі графіки на 8 листопада

19:10

Навіщо Орбан поїхав на уклін до ТрампаПогляд

19:04

"Шукаємо ботанів, а не тигрів": Мадяр у відео оригінально закликав приєднуватися до Сил Безпілотних Систем актуально

19:01

Секрет сантехніків розкрито: злив каналізації прочиститься за лічені секундиВідео

18:58

"На що мені жити?": через збій у ПриватБанку люди залишилися без грошей

18:20

Квитки на рейси в Україні теж купуватимуть через Дію: в УЗ назвали терміни

18:08

"Ціль номер один": Зеленський назвав місто, яке РФ хоче взяти будь-якою ціноюВідео

18:01

Сайт УНІАН вже понад рік утримує першість у новинному диджитал сегменті України новини компанії

17:59

"Потрібно готуватися": Зеленський попередив про непросту зиму через атаки РФВідео

17:57

Миші втечуть назавжди: простий засіб із кухні розв'яже проблему за нічВідео

17:55

Спецпризначенці СБУ утилізують росіян біля Покровська у промислових масштабах. Це результат системної роботи, - експерт

17:54

Рекордні втрати РФ, успіхи ЗСУ та відповідь Орбану – головні заяви ЗеленськогоВідео

17:54

Захист від дронів: Зеленський анонсував важливу програму

17:31

"Ніколи не бачили такого": чим українська картопля дивувала англійців 300 років томуВідео

17:27

ЗСУ просунулися на Донеччині: Сирський заявив про посилення тиску на РФ

17:17

"Затишшя" у Покровську: військові сказали про можливий удар РФ по іншому місту

16:53

Долар різко впав у ціні, євро дешевшає: курс валют на 10 листопада

Реклама
16:52

Візит Джолі до Херсона: скандал із ТЦК розлютив київських чиновників - Telegraph

16:47

Зустріли біля потяга: Анджеліна Джолі отримала особливий подарунок в УкраїніВідео

16:39

Один спосіб очищення нержавійки підкорив Мережу: холодильник блищить, як дзеркалоВідео

16:35

Ціна стрімко "летить" у прірву: в Україні неочікувано подешевшав популярний овоч

16:33

Росіяни з дрона обстріляли маршрутку на Херсонщині: є загиблий та поранені

16:20

Чи тече у ваших жилах східна кров: прізвища українців з турецьким минулим

16:13

"Говорила маячню": подруги Повалій раптово розкрили її справжнє обличчя

15:55

"Мобілізував" майже 90 тисяч москвичів: СБУ повідомила Собяніну про підозру

15:48

Гончаренка могли інтегрувати в партію Порошенка як "ФСБшну консерву" - військовий

15:44

Лавров "потрапив у немилість" Путіна: у Кремлі зробили публічну заяву

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти