У районі ЗАЕС запроваджено припинення вогню, - МАГАТЕ

Загальна ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС, як і раніше, вкрай нестабільна.

У районі ЗАЕС введено припинення вогню, - МАГАТЕ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, flickr

У п'ятницю, 7 листопада, в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції встановлено локальне припинення вогню, щоб фахівці змогли провести ремонт резервної лінії електропередачі напругою 330 кіловольт.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними агентства, вранці 7 листопада розпочалися розмінування та підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії "Феросплавна-1", зв'язок якої з електростанцією було перервано ще шість місяців тому.

Планується, що 8 листопада фахівці розпочнуть безпосередній ремонт, щоб протягом кількох днів відновити підключення "Феросплавної-1" до АЕС. Після завершення робіт станція знову отримає доступ одразу до двох ліній електропередачі - резервної 330 кВ і основної "Дніпровської" 750 кВ, яку відновили минулого місяця.

МАГАТЕ зазначає, що обидві сторони конфлікту усвідомлюють ризики, пов'язані з можливою втратою зовнішнього електропостачання та обмеженою резервною потужністю станції. За словами представників агентства, сторони виявили конструктивну співпрацю, щоб забезпечити безпеку ремонтних робіт.

"Обидві сторони усвідомлюють ризики, пов'язані з тривалою втратою електропостачання, і конструктивно співпрацювали з нами, щоб провести ці життєво важливі ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Ситуація залишається нестабільною

Незважаючи на прогрес, МАГАТЕ наголошує, що загальна ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС, як і раніше, вкрай нестабільна. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що говорити про успіх можна буде лише після завершення війни та усунення загрози ядерної катастрофи.

"Ми зможемо говорити про успіх тільки тоді, коли ця руйнівна війна закінчиться без ядерної аварії", - підкреслив Гроссі.

Запорізька ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська пропаганда запустила чергову вигадку про нібито підготовку Україною спільно з країнами НАТО диверсії на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією РФ.

Напередодні стало відомо, що Запорізька атомна електростанція перебуває в критично небезпечному режимі, адже не може довго функціонувати тільки на генераторах

Раніше російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін пригрозив ударами по українських атомних електростанція у відповідь на нібито удари ЗСУ по Запорізькій АЕС.

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії - міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню з будь-якою воєнною метою, включно з ядерною зброєю, повідомляє Вікіпедія.

