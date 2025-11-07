Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

В Україні ліквідовано російського актора-окупанта Бориса Половинкина.

https://glavred.net/stars/pod-kurdyumovkoy-ubit-glavnyy-geroy-izvestnogo-rossiyskogo-seriala-10713215.html Посилання скопійоване

Актор-окупант загинув під Курдюмівкою на Донеччині / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Борис Половинкін зіграв головну роль у серіалі "Дільничний детектив"

Половінкін вважався зниклим безвісти з квітня 2025 року

Актор-окупант загинув під Курдюмівкою на Донеччині

В Україні ліквідовано російського окупанта Бориса Половинкина, колишнього актора, який був ще й підполковником міліції у відставці. Половинкин відомий за своєю роллю в серіалі "Дільничний детектив" на пропагандистському Першому каналі. Некролог загиблого виявила "Медіазона".

Зазначається, що Половинкін вважався зниклим безвісти з квітня 2025 року.

відео дня

Нещодавно з'ясувалося, що він загинув під Курдюмівкою в Донецькій області.

Борис Половинкін зіграв головну роль у серіалі "Дільничний детектив", завдяки чому став добре відомим серед російської аудиторії. У фільмі він грає приватного детектива Андрія Савельєва, який розслідує злочини.

У реальному житті Половинкін був окупантом зі стажем. На початку 90-х він став міліціонером і згодом пішов воювати в Чечню. За свої "геройства" отримав звання підполковника.

Його та ще чотирьох інших загарбників у квітні 2025 року ліквідував український дрон, коли ті увійшли до бліндажа. Безпілотник залетів за ними слідом і підірвав усіх. На момент загибелі Половинкину було 60 років.

Серіал "Дільничний детектив", у якому знімався Половинкин, показували на Першому каналі з вересня по грудень 2011 року. У першому і єдиному сезоні було 72 серії. Його рейтинг на "Кинопоиске" - 2,9 з 10 балів.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що поки у зрадниці України Регіни Тодоренко не ладнається в шлюбі з Владом Топаловим, російські пропагандисти вирішили атакувати її сім'ю, яка живе в Україні. РосЗМІ розгорнули цілу кампанію, щоб очорнити репутацію двоюрідної сестри запроданки.

Також український журналіст і телеведучий Дмитро Комаров вирішив боротися зі своєю зайвою вагою та передчасним старінням. У програмі "Світ навиворіт" ведучий розповів, як йому вдалося схуднути і скільки грошей він на це витратив.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред