Захист від дронів: Зеленський анонсував важливу програму

Ініціатива включає низку заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих дронів.

Зеленський анонсував програму захисту прифронтових міст від дронів / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, поліція Києва

Зеленський анонсував програму захисту прикордонних територій від російських дронів

Програма передбачає заходи для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих дронів

Проєкт вже готовий до запуску та отримав підтримку на всіх рівнях

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск програми, спрямованої на захист прифронтових міст, зокрема Херсона, від атак російських безпілотників.

Програму підготувало Командування Сил безпілотних систем. Про це президент повідомив під час брифінгу 7 листопада, передає кореспондент Суспільного.

Він додає, що проєкт вже готовий до запуску та отримав підтримку на державному рівні.

Програма передбачає комплекс заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту.

Президент зазначив, що розпочали розробку подібних програм для інших прикордонних населених пунктів, які перебувають у зоні підвищеної небезпеки.

Зеленський очікує, що ці заходи стануть важливою частиною загальної стратегії захисту прифронтових територій.

Скільки засобів для захисту потрібно, щоб мінімізувати ризики атак дронів - думка експерта

"Ніколи не буде достатньо. Будь-яких засобів потрібно безліч, оскільки жоден із них не дає стовідсоткової гарантії знищення повітряної цілі. Коли розробляються загальнонаціональні ініціативи щодо нарощування таких засобів захисту, це підвищує рівень безпеки в різних напрямах" - розповідає співзасновник DroneUA, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко.

Він додає, що ці заходи ефективні тоді, коли вони працюють у комплексі з іншими підрозділами - мобільними групами, дронами-перехоплювачами тощо. У сукупності це дає змогу максимально підвищити безпеку тилових населених пунктів.

Експерт зазначає, що складність полягає в тому, що площа України велика, територія й лінія фронту рекордні, і це робить завдання надзвичайно важким. Тут критично важливий людський ресурс: недостатньо мати лише озброєння або правильну техніку, яка знищуватиме ворожі "шахеди" - потрібні також підготовлені люди, які вміють цим користуватися.

Атака РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, опівдні 7 листопада, окупанти обстріляли автовокзал на Херсонщині. Армія РФ дроном скинула вибухівку на маршрутку. Внаслідок атаки загин 50-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська вночі, 7 листопада, ударними безпілотниками атакували Одещину. Зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, у ніч на 7 листопада, окупанти завдали удару дронами по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

