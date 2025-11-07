Візит Джолі до Херсона: скандал із ТЦК розлютив київських чиновників - Telegraph

Голлівудська акторка відвідала з гуманітарною місією Миколаїв і Херсон, де зустрічалася з волонтерами та медиками.

Несподіваний візит Джолі в Україну ледь не зірвався через співробітників ТЦК / колаж: Главред, фото: suspilne.media, скріншот

Несподіваний візит Джолі в Україну ледь не зірвався через співробітників ТЦК

Чоловіка, який супроводжував Джолі, відпустили, зобов'язавши пізніше з'явитися в ТЦК

Чиновників у Києві обурила інформація про те, що представника кортежу голлівудської акторки Анджеліни Джолі під час її візиту в Україну затримали працівники Територіального центру комплектування, зараз триває розслідування. Про це повідомляє видання Telegraph.

Несподіваний візит Джолі в Україну ледь не зірвався через працівників ТЦК, які зацікавилися, чому чоловік Дмитро, який її супроводжував, не проходить службу в армії, йдеться у статті.

Голлівудська акторка вирушила з гуманітарною місією на південь України - до Миколаєва та Херсона, де зустрічалася з волонтерами та медиками, вимушеними жити, наражаючись на російські атаки. Однак неоголошена поїздка ледь не перетворилася на хаос після того, як один із членів її команди привернув увагу на блокпості біля Миколаєва, зазначає видання.

Розголошення цього інциденту, як зазначає ЗМІ, "викликало роздратування" серед чиновників у Києві, які не знали про прибуття Джолі в країну з гуманітарною місією. Тепер вони з'ясовують, чому колону актриси зупинили і як сталося, що її поїздку могли зірвати.

Поки Дмитра допитували, Джолі та решті команди дозволили продовжити шлях. Як стало відомо The Telegraph, зрештою Дмитра відпустили, зобов'язавши пізніше з'явитися до військкомату.

Після появи повідомлень про нібито мобілізацію водія акторки українська армія намагалася знизити напругу навколо ситуації, зазначає медіа.

Заступник голови Херсонської обласної адміністрації Олександр Толоконніков сказав в ефірі національного телебачення, який наводить "Ми Україна", що приїзд жінки такого рівня, як Джолі, до Херсона - це дуже важливо.

"Ми дуже вдячні за це, за те, що такі люди приїжджають, тому що іноді здається, що про нас забули, але ми бачимо, що ні. Після її візиту набагато збільшиться і допомога, і згадки про Херсон. Ми тепер знаємо, що ми не одні", - наголосив він.

Що відомо про гучну історію - всі факти

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон із гуманітарною місією, під час якої побувала в місцевих медичних закладах. Зірка, яка є послом доброї волі ЮНІСЕФ і активно займається благодійністю, прибула в Україну, щоб підтримати постраждалих від війни.

Згодом у Telegram з'явилося відео, на якому Джолі разом із чоловіком заходить до Південноукраїнського ТЦК. Як повідомляє джерело ТСН, дорогою до Херсона її кортеж зупинили на блокпосту в Миколаївській області. Один з охоронців акторки мав проблеми з обліковими документами, тож його направили до місцевого ТЦК. У результаті весь супровід Джолі, разом із нею самою, вирушив туди ж.

На цей інцидент уже відреагували українські військові. Український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман", автор телеграм-каналу "Говорить снайпер", зазначив, що йому соромно за ситуацію, що склалася.

Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

